Трендові макіяжі для Нового року: 5 ідей для незабутнього образу

У новорічну ніч можна зробити цікавий макіяж / Pexels
Новорічна ніч – одна з найяскравіших у році. І це чудова можливість випробувати нові цікаві образи та поекспериментувати з макіяжем.
Незалежно від того, чи ви плануєте зустрічати Новий рік з друзями, чи з родиною, в цю святкову ніч хочеться виглядати якнайкраще. І кілька ідей макіяжу допоможуть цього досягнути, пише Byrdie.
Який макіяж зробити на Новий рік?
Срібні очі
Срібний колір – це справжня класика для новорічної ночі. Рідкі тіні допоможуть додати яскравості очам та миттєво створять святковий вигляд. А для додаткової драматичності можна спробувати видовжену підводку для очей.
Смарагдово-зелена підводка
Якщо ви хочете створити ефектний образ, тоді смарагдово-зелена підводка – це те, що потрібно. Яскрава кольорова гама має вишуканий вигляд, що ідеально пасує до свята, але водночас створює дещо несподіваний образ.
Підводку потрібно нанести на верхні та нижні повіки, видовжуючи її у формі крила у зовнішніх куточках. Для того, аби посилити колір, поверх підводки нанесіть тіні металево-зеленого кольору.
Сміливі червоні губи
Це – класичний гламурний образ, з яким складно помилитися. Червону помаду можна поєднати з простою чорною підводкою для очей. Відтінки помади можна обрати різні – від фуксії до насиченого журавлинового.
Ніжні сірі відтінки
Димчасті очі не завжди мають драматичний вигляд: можна створити світліший, розпливчастий макіяж з використанням матових тіней та великої кількості туші.
А в поєднанні з персиковими рум'янами та нюдовими губами вдасться створити дуже романтичний образ.
Яскравий виклик
Ефектна чорна підводка з бордовою серединкою на губах ідеально підходить для гламурного святкування Нового року.
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