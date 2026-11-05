Трендові макіяжі для Нового року: 5 ідей для незабутнього образу

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Незалежно від того, чи ви плануєте зустрічати Новий рік з друзями, чи з родиною, в цю святкову ніч хочеться виглядати якнайкраще. І кілька ідей макіяжу допоможуть цього досягнути, пише Byrdie.

Який макіяж зробити на Новий рік?

Срібні очі

Срібний колір – це справжня класика для новорічної ночі. Рідкі тіні допоможуть додати яскравості очам та миттєво створять святковий вигляд. А для додаткової драматичності можна спробувати видовжену підводку для очей.

Смарагдово-зелена підводка

Якщо ви хочете створити ефектний образ, тоді смарагдово-зелена підводка – це те, що потрібно. Яскрава кольорова гама має вишуканий вигляд, що ідеально пасує до свята, але водночас створює дещо несподіваний образ.

Підводку потрібно нанести на верхні та нижні повіки, видовжуючи її у формі крила у зовнішніх куточках. Для того, аби посилити колір, поверх підводки нанесіть тіні металево-зеленого кольору.

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Сміливі червоні губи

Це – класичний гламурний образ, з яким складно помилитися. Червону помаду можна поєднати з простою чорною підводкою для очей. Відтінки помади можна обрати різні – від фуксії до насиченого журавлинового.

Ніжні сірі відтінки

Димчасті очі не завжди мають драматичний вигляд: можна створити світліший, розпливчастий макіяж з використанням матових тіней та великої кількості туші.

А в поєднанні з персиковими рум'янами та нюдовими губами вдасться створити дуже романтичний образ.

Яскравий виклик

Ефектна чорна підводка з бордовою серединкою на губах ідеально підходить для гламурного святкування Нового року.