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Не обязательно сразу заменять такие полотенца на новые, пишет Deccoria. Достаточно воспользоваться домашними средствами для чистки, которые дают хороший результат.

Почему кухонные полотенца сложно отстирать?

Обычной стирки для кухонных полотенец не всегда достаточно. Все потому, что ткань каждый день подвергается воздействию жира, который проникает глубоко в волокна и не растворяется полностью даже после стандартной стирки при 40 °C.

Во время такой стирки ткань освежается, но не подвергается тщательной дезинфекции. Именно поэтому кухонные полотенца рекомендуется стирать при температуре 60 °C. Если же обычная стирка не даст результата, тогда можно воспользоваться одним методом, который улучшит состояние даже самой старой и изношенной ткани.

Кухонные полотенца накапливают много жира и грязи / Фото Pexels

Почему кухонные полотенца нужно замачивать с пищевой содой?

Очистить кухонные полотенца можно, замочив их в горячей воде с пищевой содой. Высокая температура уничтожает микробы и растворяет грязь, а пищевая сода освежает ткани и нейтрализует неприятные запахи.

Нужно лишь налить 5 литров горячей воды в миску, добавить 3–4 столовые ложки пищевой соды и перемешать до полного растворения. Затем полотенца следует замочить в растворе на 30 минут, а после этого постирать в стиральной машине.

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Что еще есть домашних средств для очистки полотенец?

Чтобы улучшить запах полотенец, можно воспользоваться, помимо соды, другими домашними лайфхаками.

Аммиак. В 3 литра теплой воды следует добавить 4 столовые ложки аммиака и оставить ткани в этой смеси на всю ночь.

Мыло и лимонная кислота. Полотенца нужно оставить в миске с 5 литрами горячей воды. Затем вынуть, потереть пятна мылом, а потом добавить 5 чайных ложек лимонной кислоты и оставить в воде еще на 30 минут.

Соль. В 5 литрах теплой воды нужно растворить 5 чайных ложек поваренной соли, погрузив полотенца в раствор на 1 час.

После каждого из этих замачиваний полотенца следует постирать в стиральной машине или вручную.