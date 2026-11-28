Adv

Не обов’язково такі рушники замінювати одразу на нові, пише Deccoria. Достатньо скористатися домашнім засобом для очищення, які дають хороший результат.

Чому кухонні рушники складно відпираються?

Звичайного прання для кухонних рушників не завжди достатньо. Усе через те, що тканина кожного дня піддається впливу жиру, який проникає глибоко у волокна й не розчиняються повністю навіть після стандартного прання у 40°C.

Під час такого прання тканина освіжається, але не піддається ретельній дезінфекції. Саме тому кухонні рушники радять прати при температурі 60°C. Якщо ж звичайне прання не дасть результату, тоді можна скористатися одним методом, який покращить стан навіть найстарішої та найзношенішої тканини.

Кухонні рушники накопичують багато жиру та бруду / Фото Pexels

Чому кухонні рушники треба замочувати з харчовою содою?

Очистити кухонні рушники можна завдяки замочуванню у гарячій воді з харчовою содою. Висока температура знищує мікроби й розчиняє бруд, а харчова сода освіжає тканини й нейтралізує неприємні запахи.

Потрібно лише налити 5 літрів гарячої води у миску, додати 3 – 4 столові ложки харчової соди й перемішати до повного розчинення. Далі рушники слід замочити в розчині на 30 хвилин, а після цього випрати у пральній машині.

Реклама / Придбати засоби для прання рушників на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та перевірити в описі товару, для яких тканин і температур прання підходить засіб. Реклама /

Які ще є домашні засоби для очищення рушників?

Щоб покращити запах рушників, можна скористатися крім соди іншими домашніми лайфхаками.

Аміак. До 3 літрів теплої води слід додати 4 столові ложки аміаку, залишивши тканин в цій суміші на усю ніч.

Мило та лимонна кислота. Рушники потрібно залишити в мисці з 5 літрами гарячої води. Далі вийняти, потерти плями милом, а тоді додати 5 чайних ложок лимонної кислоти й залишити ще у воді на 30 хвилин.

Сіль. У 5 літрах теплої води потрібно розчинити 5 чайних ложок кухонної солі, зануривши рушники у розчин на 1 годину.

Після кожного з цих замочувань рушники слід випрати у пральній машині або вручну.