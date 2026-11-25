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Некоторые модели также поддерживают GPS-навигацию и бесконтактные платежи, пишет 24 Канал.

Какие смарт-часы можно купить до 10 тысяч гривен?

Такой гаджет может стать практичным подарком к зимним праздникам или приятной покупкой для себя. Мы собрали 5 моделей стоимостью до 10 тысяч гривен, которые можно найти на Prom.

Huawei Watch GT 5 46 мм

Модель с 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, встроенным GPS и более чем 100 спортивными режимами. Часы отслеживают пульс, сон и уровень кислорода в крови, поддерживают Bluetooth-звонки. Время автономной работы часов составляет до 14 дней.

Xiaomi Watch S5 46 mm

Вариант для тех, кто ценит большой яркий экран и длительную работу без подзарядки. Устройство имеет 1,48-дюймовый AMOLED-дисплей, GPS, более 150 спортивных режимов, мониторинг пульса и сна.

Смарт-часы станут приятным подарком на праздники / Фото Magnific

Amazfit Active 2S Premium

Часы оснащены AMOLED-экраном диагональю 1,75 дюйма. Среди возможностей – более 160 спортивных режимов, отслеживание сна, пульса, уровня кислорода в крови и стресса. Подойдут тем, кто хочет уделять больше внимания ежедневной активности.

Реклама / Покупці на Prom часто замовляють смарт-годинники собі чи на подарунок. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість годинника. Якщо важливо перевірити річ у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку. Реклама /

Xiaomi Watch 2

Модель на базе Wear OS с поддержкой сервисов Google. Среди преимуществ – AMOLED-дисплей, GPS, NFC, возможность устанавливать совместимые приложения и пользоваться функциями смартфона прямо с запястья.

Samsung Galaxy Watch7 40 мм

Компактные часы с Super AMOLED-дисплеем, GPS, NFC и операционной системой Wear OS. Они поддерживают отслеживание физической активности, сна и показателей здоровья. Важное уточнение: для работы требуется совместимый смартфон на Android.

Каждая из этих моделей имеет свои преимущества, поэтому при выборе стоит учитывать не только дизайн и стоимость, но и совместимость со смартфоном, автономность и набор функций.