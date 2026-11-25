У смарт-часов есть много полезных функций / Фото: Pexels
Смарт-часы – это не только стильный аксессуар, но и полезный помощник в повседневной жизни. С их помощью можно следить за физической активностью, считать шаги, контролировать сон, получать уведомления и отвечать на звонки, не доставая телефон из сумки.
Некоторые модели также поддерживают GPS-навигацию и бесконтактные платежи, пишет 24 Канал.
Какие смарт-часы можно купить до 10 тысяч гривен?
Такой гаджет может стать практичным подарком к зимним праздникам или приятной покупкой для себя. Мы собрали 5 моделей стоимостью до 10 тысяч гривен, которые можно найти на Prom.
Huawei Watch GT 5 46 мм
Модель с 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, встроенным GPS и более чем 100 спортивными режимами. Часы отслеживают пульс, сон и уровень кислорода в крови, поддерживают Bluetooth-звонки. Время автономной работы часов составляет до 14 дней.
Xiaomi Watch S5 46 mm
Вариант для тех, кто ценит большой яркий экран и длительную работу без подзарядки. Устройство имеет 1,48-дюймовый AMOLED-дисплей, GPS, более 150 спортивных режимов, мониторинг пульса и сна.
Amazfit Active 2S Premium
Часы оснащены AMOLED-экраном диагональю 1,75 дюйма. Среди возможностей – более 160 спортивных режимов, отслеживание сна, пульса, уровня кислорода в крови и стресса. Подойдут тем, кто хочет уделять больше внимания ежедневной активности.
Xiaomi Watch 2
Модель на базе Wear OS с поддержкой сервисов Google. Среди преимуществ – AMOLED-дисплей, GPS, NFC, возможность устанавливать совместимые приложения и пользоваться функциями смартфона прямо с запястья.
Samsung Galaxy Watch7 40 мм
Компактные часы с Super AMOLED-дисплеем, GPS, NFC и операционной системой Wear OS. Они поддерживают отслеживание физической активности, сна и показателей здоровья. Важное уточнение: для работы требуется совместимый смартфон на Android.
Каждая из этих моделей имеет свои преимущества, поэтому при выборе стоит учитывать не только дизайн и стоимость, но и совместимость со смартфоном, автономность и набор функций.
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