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Окремі моделі також підтримують GPS-навігацію та безконтактні платежі, пише 24 Канал.

Які смарт-годинники можна купити до 10 тисяч гривень?

Такий гаджет може стати практичним подарунком до зимових свят або приємною покупкою для себе. Ми зібрали 5 моделей вартістю до 10 тисяч гривень, які можна знайти на Prom.

Huawei Watch GT 5 46mm

Модель із 1,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм, вбудованим GPS і понад 100 спортивними режимами. Годинник відстежує пульс, сон і рівень кисню в крові, підтримує Bluetooth-дзвінки. Годинник може забезпечити до 14 днів автономної роботи.

Xiaomi Watch S5 46 mm

Варіант для тих, хто цінує великий яскравий екран і тривалу роботу без підзаряджання. Пристрій має 1,48-дюймовий AMOLED-дисплей, GPS, понад 150 спортивних режимів, моніторинг пульсу та сну.

Смарт-годинник стане приємним подарунком на свята / Фото Magnific

Amazfit Active 2S Premium

Годинник оснащений AMOLED-екраном діагоналлю 1,75 дюйма. Серед можливостей – понад 160 спортивних режимів, відстежування сну, пульсу, рівня кисню в крові та стресу. Підійде тим, хто хоче більше уваги приділяти щоденній активності.

Реклама / Покупці на Prom часто замовляють смарт-годинники собі чи на подарунок. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Крім того, перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість годинника. Якщо важливо перевірити річ у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку. Реклама /

Xiaomi Watch 2

Модель на базі Wear OS із підтримкою сервісів Google. Серед переваг – AMOLED-дисплей, GPS, NFC, можливість встановлювати сумісні застосунки та користуватися функціями смартфона просто із зап’ястя.

Samsung Galaxy Watch7 40 mm

Компактний годинник із Super AMOLED-дисплеєм, GPS, NFC та операційною системою Wear OS. Він підтримує відстеження фізичної активності, сну й показників здоров’я. Важливе уточнення полягає в тому, що для роботи потрібен сумісний смартфон на Android.

Кожна з цих моделей має свої переваги, тому під час вибору варто враховувати не лише дизайн і вартість, але й сумісність зі смартфоном, автономність та набір функцій.