Смарт-годинники мають багато корисностей / Фото Pexels
Смарт-годинник – це не лише стильний аксесуар, але й корисний помічник у повсякденному житті. За його допомогою можна стежити за фізичною активністю, рахувати кроки, контролювати сон, отримувати сповіщення та відповідати на дзвінки, не дістаючи телефон із сумки.
Окремі моделі також підтримують GPS-навігацію та безконтактні платежі, пише 24 Канал.
Які смарт-годинники можна купити до 10 тисяч гривень?
Такий гаджет може стати практичним подарунком до зимових свят або приємною покупкою для себе. Ми зібрали 5 моделей вартістю до 10 тисяч гривень, які можна знайти на Prom.
Huawei Watch GT 5 46mm
Модель із 1,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм, вбудованим GPS і понад 100 спортивними режимами. Годинник відстежує пульс, сон і рівень кисню в крові, підтримує Bluetooth-дзвінки. Годинник може забезпечити до 14 днів автономної роботи.
Xiaomi Watch S5 46 mm
Варіант для тих, хто цінує великий яскравий екран і тривалу роботу без підзаряджання. Пристрій має 1,48-дюймовий AMOLED-дисплей, GPS, понад 150 спортивних режимів, моніторинг пульсу та сну.
Amazfit Active 2S Premium
Годинник оснащений AMOLED-екраном діагоналлю 1,75 дюйма. Серед можливостей – понад 160 спортивних режимів, відстежування сну, пульсу, рівня кисню в крові та стресу. Підійде тим, хто хоче більше уваги приділяти щоденній активності.
Xiaomi Watch 2
Модель на базі Wear OS із підтримкою сервісів Google. Серед переваг – AMOLED-дисплей, GPS, NFC, можливість встановлювати сумісні застосунки та користуватися функціями смартфона просто із зап’ястя.
Samsung Galaxy Watch7 40 mm
Компактний годинник із Super AMOLED-дисплеєм, GPS, NFC та операційною системою Wear OS. Він підтримує відстеження фізичної активності, сну й показників здоров’я. Важливе уточнення полягає в тому, що для роботи потрібен сумісний смартфон на Android.
Кожна з цих моделей має свої переваги, тому під час вибору варто враховувати не лише дизайн і вартість, але й сумісність зі смартфоном, автономність та набір функцій.
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