Нужно ли закрывать дверь стиральной машины после стирки: окончательный ответ от экспертов

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Стиральная машина – это невероятно удобный и полезный бытовой прибор. Но для того, чтобы она работала долго и надежно, за ней нужно правильно ухаживать – в том числе и после стирки, пишет chip.de.

Нужно ли закрывать дверцу стиральной машины?

После завершения цикла стирки в стиральной машине обычно остается некоторое количество влаги. И некоторые люди все равно сразу же закрывают дверцу. Обычно это связано с опасением повредить петли или резиновый уплотнитель. Впрочем, компании, производящие стиральные машины, уверяют, что эти опасения беспочвенны.

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На самом деле оставлять дверцу стиральной машины открытой даже на длительное время – это вполне нормально. А с гигиенической точки зрения это вообще будет лучшим решением: влага, оставшаяся после стирки в барабане и на дверце, сможет испариться.

Но если оставить дверцу стиральной машины закрытой, внутри быстро создастся влажная среда – и со временем там даже могут появиться бактерии и неприятные запахи. А вот открытая дверца обеспечивает лучшую вентиляцию и циркуляцию воздуха, и внутреннее пространство стиральной машины может быстрее высохнуть.

С технической точки зрения также нет никаких причин держать дверцу постоянно закрытой. Конструкция петель рассчитана на то, чтобы без проблем выдерживать собственный вес в течение многих лет.

В целом оставлять дверцу открытой после стирки – это хорошая идея. Но есть одно исключение.

При неблагоприятных внешних условиях уплотнитель может подвергаться повышенной нагрузке. В частности, речь идет о воздействии прямых солнечных лучей, а также сильной жаре и сухости воздуха. Особенно актуально это для техники, которой редко пользуются.