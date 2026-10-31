Чи потрібно закривати двері пральної машини після прання: остаточна відповідь від експертів

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Пральна машина – це неймовірно зручний та корисний побутовий прилад. Але для того, аби вона працювала довго та надійно, за нею слід правильно доглядати – зокрема і після прання, пише chip.de.

Чи треба закривати дверцята пральної машини?

Після завершення циклу прання в пральній машині зазвичай залишається певна кількість вологи. І деякі люди все одно відразу ж зачинають дверцята. Зазвичай це пов'язано з побоюванням про пошкодження петель чи гумового ущільнювача. Втім, компанії, що виробляють пральні машини, переконують, що ці побоювання безпідставні.

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Насправді залишати дверцята пральної машини відкритими навіть на тривалий час – це цілком нормально. А з гігієнічної точки зору це взагалі буде найкращим рішенням: волога, що збереглася після прання в барабані та на дверцятах, може випаруватися.

Але якщо лишити двері пралки закритими, всередині швидко утвориться вологе середовище – і з часом там навіть можуть з'явитися бактерії та неприємні запахи. А ось відкриті дверцята забезпечують кращу вентиляцію та циркуляцію повітря, і внутрішній простір машинки може швидше висохнути.

З технічної точки зору також немає жодних причин тримати дверцята постійно зачиненими. Конструкція петель розрахована на те, аби спокійно витримувати власну вагу протягом багатьох років.

Загалом залишати дверцята відчиненими після прання – це гарна ідея. Але є один виняток.

За несприятливих зовнішніх умов ущільнювач може зазнати підвищеного навантаження. Зокрема мовиться про вплив прямих сонячних променів, а також сильну спеку й сухість повітря. Особливо актуально це для техніки, якою рідко користуються.