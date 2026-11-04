Эти 5 многолетников нельзя обрезать в ноябре: в следующем году вы не увидите цветения

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Многие многолетники даже зимой служат убежищем для насекомых и опылителей, а также сохраняют в себе семена на следующий год, пишет Марта Стюарт. Поэтому стоит дважды подумать, прежде чем браться за секатор.

Какие растения нельзя обрезать в ноябре?

Эхинацея пурпурная

Это популярный многолетник, что можно найти почти в каждом саду. Он привлекает опылителей, а зимой обеспечивает пищей птиц. И несмотря на то, что технически эхинацею можно обрезать осенью, дачники не советуют этого делать.

Вместо этого эту работу можно отложить до ранней весны – но нужно успеть до периода, когда начнется новый рост.

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Шалфей

Древесный выносливый многолетник очень устойчив к перепадам температуры и неприхотлив в уходе. Но без обрезки высокие стебли растения могут полегать – и чтобы помочь растению сохранить форму, его рекомендуют обрезать в начале весны или в конце зимы.

А вот если провести обрезку осенью, крона растения может не выдержать минусовых температур.

Астра

Это растение цветет поздно в сезоне и тем самым обеспечивает пыльцой и нектаром насекомых, готовящихся к зиме. А вот после окончания цветения семенные головки могут служить пищей для птиц. Обрезку можно провести весной после того, как температура поднимется выше 10 градусов.

Самшит

Это вечнозеленое растение, поэтому обрезать его осенью не нужно. Учтите, что обрезка в конце сезона может стимулировать новый рост, который будет поврежден заморозками. Лучше оставить листья нетронутыми на зиму, а затем заняться формированием кустов весной, когда кустарник будет готовиться к повторному активному росту.

Очиток

Стебли следует оставлять высокими осенью и зимой – они помогают растению удерживать снег, а это изолирует почву вокруг растения. Отсрочка обрезки также будет полезна для дикой природы. Семенные головки служат пищей для щеглов, зябликов и синиц.

Обрезку обычно проводят ранней весной, только что начнется новый рост.