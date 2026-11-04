Ці 5 багаторічників не можна обрізати в листопаді: наступного року цвітіння не побачите

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Чимало багаторічників навіть протягом зими забезпечують притулок для комах та запилювачів – а також зберігають у собі насіння на наступний рік, пише Martha Stewart. Тож слід подумати двічі перед тим, як братися за секатор.

Які рослини не можна обрізати в листопаді?

Ехінацея пурпурова

Це популярний багаторічник, що можна знайти майже в кожному саду. Він приваблює запилювачів, а взимку забезпечує їжею птахів. І попри те, що технічно ехінацею можна обрізати восени, дачники не радять це робити.

Натомість завдання можна відкласти до ранньої весни – але потрібно встигнути до періоду, коли почнеться новий ріст.

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Шавлія

Деревний витривалий багаторічник дуже стійкий до перепадів температури та невибагливий у догляді. Але без обрізки високі стебла рослини можуть завалюватися – і для того, аби допомагати рослині зберігати форму, її радять обрізати на початку весни, або ж наприкінці зими.

А ось якщо провести обрізку восени, крона рослини може не витримати мінусових температур.

Айстра

Ця рослина цвіте пізно в сезону, і так забезпечує пилком та нектаром комах, що готуються до зими. А ось після закінчення цвітіння насіннєві головки можуть годувати птахів. Обрізку можна провести навесні після того, як температура підніметься вище за 10 градусів.

Самшит

Це вічнозелена рослина, тож обрізати її восени не потрібно. Зважайте, що обрізка наприкінці сезону може стимулювати новий ріст, який пошкодять заморозки. Краще залишити листя недоторканним на зиму, а тоді зайнятися формуванням кущів навесні, коли чагарник готуватиметься до повторного активного росту.

Очиток

Стебла слід залишати високими на осінь і зиму – вони допомагають рослині утримувати сніг, а це ізолює ґрунт навколо рослини. І відкладання обрізки також буде корисним для дикої природи. Насіннєві головки забезпечують їжею щигликів, зябликів та синиць.

Обрізку зазвичай проводять ранньою весною, щойно почнеться новий ріст.