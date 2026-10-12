Горячий пар отлично размягчает жировые отложения и остатки пищи на стенках, пишет Deccoria. Вместо того чтобы тереть их тряпкой, стоит воспользоваться способом, который уже давно применяют опытные хозяйки.

Как быстро помыть микроволновую печь?

Возьмите стеклянную миску с толстым дном и наполните ее водой на две трети. После этого добавьте столовую ложку уксуса, а затем поместите миску в микроволновую печь и нагревайте на полной мощности 5 минут.

За это время вода начнет кипеть, а пар будет оседать на стенках и размягчать застарелый жир.

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После того как микроволновая печь выключится, не стоит сразу открывать дверцу. Нужно еще подождать несколько минут, чтобы весь пар вышел. Затем уже можно осторожно вынуть миску и протереть внутреннюю часть прибора.

Если же остатки на стенках сильно пригорели, то может понадобиться еще одна попытка. Но даже если жир был плотным и твердым, после воздействия пара он все равно станет мягче, поэтому влажной губкой его будет гораздо легче очистить.



Пар быстро очистит жир с внутренних стенок / Фото Pexels

В целом любые жирные брызги лучше сразу убирать, поскольку свежие пятна вывести гораздо легче, чем застарелые жирные отложения.

Однако один из самых простых способов сохранить внешний вид микроволновки – во время нагрева накрывать тарелку специальной объемной крышкой, которая предотвращает разбрызгивание соуса или жира.

Как избавиться от неприятного запаха в микроволновке?

Микроволновая печь после разогрева может долгое время сохранять запах рыбы, мяса или различных соусов. В таком случае можно поставить внутрь миску с водой и ломтиками лимона, который во время нагрева оставляет свежий и приятный аромат.