Гаряча пара чудово розм’якшує жирні відкладення та залишки їжі на стінках, пише Deccoria. Замість того, щоб терти їх ганчіркою, варто скористатися способом, який вже давно використовують досвідчені господині.

Як швидко помити мікрохвильову піч?

Візьміть скляну миску з товстим дном, наповнивши її водою на дві третини. Після цього слід додати столову ложку оцту, а тоді помістити посудину в мікрохвильовку, нагріваючи на повній потужності 5 хвилин.

За цей час вода почне закипати, а пара осідатиме на стінках та роз’їсть застарілий жир.

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Після того, як мікрохвильова піч вимкнеться, не варто одразу відкривати дверцята. Потрібно ще залишити на кілька хвилин, щоб уся пара вийшла. Далі вже можна обережно витягати миску й протирати внутрішню частину техніки.

Якщо ж залишки на стінках дуже пригорілі, тоді може знадобитися ще друга спроба. Та навіть якщо жир був щільним і твердим, то після пари він все одно стане м’якшим, тож вологою губкою його буде набагато легше очистити.



Пара швидко очистить жир з внутрішніх стінок / Фото Pexels

Загалом будь-які жирні бризки краще одразу прибирати, оскільки свіжі плями вивести набагато легше, ніж застарілі жирні відкладення.

Однак серед найпростіших способів зберегти вигляд мікрохвильовки – під час нагрівання закривати тарілку спеціальною об’ємною кришкою, яка запобігає розбризкуванню соусу чи жиру.

Як позбутися неприємного запаху в мікрохвильовці?

Мікрохвильова піч після розігрівання тривалий час може зберігати запах риби, м’яса чи різних соусів. У такому разі можна поставити всередину миску з водою та скибочками лимона, який під час нагрівання залишає свіжий та приємний аромат.