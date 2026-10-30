Дачники постоянно допускают эту ошибку при перекопке: она портит урожай на весь год

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Многие дачники ошибочно полагают, что подкармливать огород нужно только в период активной вегетации растений – то есть весной и летом. Однако это большая ошибка, которая может сказаться на количестве и качестве урожая в следующем году, пишет Rural Sprout.

Почему нужно подкармливать огород осенью?

Осенняя подкормка огорода во время перекопки имеет несколько очень важных преимуществ. Во-первых, она более полезна не только для почвы, но и для водоемов вокруг нее. Во время весенней подкормки удобрения могут стекать в водоемы, способствуя их загрязнению.

Между тем осенняя подкормка действует медленно: она имитирует природу, которая превосходит дачников в деле выращивания растений. В течение холодного сезона вещества медленно расщепляются, и только тогда растения смогут их использовать.

Осенняя подкормка также привлекает на участок полезные грибы и микроорганизмы, которые позволяют создать живую плодородную почву, лучше накапливающую и сохраняющую питательные вещества.

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Чем удобрить огород осенью?

Удобрения делятся на три вида: органические, бактериальные и минеральные.

Органические удобрения обогащают почву питательными веществами, могут улучшить ее структуру и свойства, а также хорошо усваиваются различными растениями. Между тем бактериальные удобрения не содержат питательных веществ, но в их состав входят различные микроорганизмы, которые улучшают химические процессы в почве и повышают ее плодородие.

Минеральные удобрения знакомы каждому дачнику – это азотные, фосфорные и калийные соединения, либо универсальные удобрения, что содержат все три вещества в питательном комплексе.

Осенью следует использовать разумное сочетание органических и минеральных удобрений, но с одним нюансом: не стоит вносить в почву азотные удобрения. Они способствуют активному росту и развитию растений, необходимы для наращивания зеленой массы. Поэтому лучше использовать их весной для хорошего вегетативного развития.

Между тем фосфор важен для улучшения восстановительных свойств почвы. Он может ускорять развитие растений и хорошо подходит для внесения в почву осенью, как и калий, который регулирует жизненный цикл растений и повышает их зимостойкость.