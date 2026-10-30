Дачники весь час роблять цю помилку під час перекопування: вона псує урожай на весь рік

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Багато дачників помилково думають, що підживлювати город потрібно лише у період активної вегетації рослин – тобто навесні та влітку. Втім, це велика помилка, що може позначитися на кількості та якості зібраного врожаю наступного року, пише Rural Sprout.

Чому потрібно підживлювати город восени?

Осіннє підживлення городу під час перекопування має кілька дуже важливих переваг. По-перше, воно більш корисне не лише для землі, але й для водних шляхів навколо неї. Під час весняного підживлення добрива можуть стікати у водойми, сприяючи забрудненню.

Тим часом осіннє підживлення є повільним: воно імітує природу, що перевершує дачників у справі вирощування рослин. Протягом холодного сезону речовини повільно розщеплюються, і тільки тоді рослини зможуть їх використати.

Осіннє підживлення також приваблює на ділянку корисні гриби та мікроорганізми, що дозволяють створити живий поживний ґрунт, який краще створює та зберігає поживні речовини.

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Чим підживити город восени?

Добрива поділяють на три види: органічні, бактеріальні та мінеральні підживлення.

Органіка збагачує ґрунт поживними речовинами, може покращити його структуру та властивості, а також добре засвоюється різними рослинами. Тим часом бактеріальні добрива не містять поживних речовин, але до їхнього складу входять різні мікроорганізми, що покращують хімічні процеси у ґрунті та збільшують його родючість.

Мінеральні добрива знайомі кожному дачнику – це азотні, фосфорні та калійні сполуки, або ж універсальні добрива, що містять усі три речовини в поживному комплексі.

Восени слід використовувати розумне поєднання органічних та мінеральних добрив, але з одним нюансом: не варто додавати у ґрунт азотні добрива. Вони сприяють активному росту та розвитку рослин, потрібні для нарощування зеленої маси. Відтак, краще використовувати їх навесні для хорошого вегетативного розвитку.

Тим часом фосфор важливий для покращення відновних властивостей ґрунту. Він може прискорювати розвиток рослин і добре підходить для внесення у землю восени, як і калій, що регулює життєвий цикл рослин та збільшує їхню зимостійкість.