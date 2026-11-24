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Теплая пижама особенно кстати в холодное время года, ведь это вещь, которую приятно носить каждый день, пишет Elle.

Какую пижаму выбрать в подарок?

Пижамы, которые можно носить не только для сна

Современные домашние комплекты давно перестали быть одеждой только для ночного отдыха. Теперь они стали частью эстетики slow living, в которой важны комфорт и удовольствие от простых повседневных моментов.

В качестве подарка можно выбрать комплекты из шелка, вискозы, сатина или мягкого хлопка с нежным блеском. Особенно актуальными остаются свободные силуэты, которые не сковывают движений и обеспечивают комфорт. Такие пижамы подойдут для неспешных завтраков, домашних вечеров и отдыха на зимних каникулах.

Такая пижама станет отличным подарком на праздники / Фото Elle

Теплые ткани для холодного времени года

Если вы ищете подарок, который будет ассоциироваться с зимним уютом, обратите внимание на пижамы из приятных и теплых материалов. В холодное время года особенно актуальны мягкий трикотаж, бархат, велюр, фланель, кашемир и тонкая шерсть.

Обрати піжами для зимової пори можна на Prom. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення. Покупці на Prom часто замовляють светри, головні убори, шарфи, взуття та верхній одяг. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Не менее важную роль играет цвет. Для зимних домашних образов идеально подходят молочные, кремовые и бежевые оттенки, серый меланж, шоколадный, глубокий зеленый и приглушенный бордовый. Такая палитра выглядит сдержанно, легко сочетается с другими вещами и создает атмосферу спокойствия.

Спокойные цвета дарят ощущение уюта / Фото Elle

Теплая пижама – удачный подарок для тех, кому хочется пожелать больше уютных вечеров и приятного отдыха.