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Тепла піжама особливо доречна в холодну пору, адже це річ, яку приємно буде носити щодня, пише Elle.

Які піжами обрати на подарунок?

Піжами, які можна носити не лише для сну

Сучасні домашні комплекти давно перестали бути одягом лише для нічного відпочинку. Тепер вони стали частиною естетики slow living, у якій важливі комфорт і задоволення від простих щоденних моментів.

Для подарунку можна обрати комплекти з шовку, віскози, сатину чи м’якої бавовни з делікатним блиском. Особливо актуальними залишаються вільні силуети, які не обмежують рухів і забезпечують комфорт. Такі піжами пасуватимуть для неспішних сніданків, домашніх вечорів і відпочинку на зимових канікулах.

Така піжама стане відмінним подарунком на свята / Фото Elle

Теплі фактури для холодної пори року

Якщо шукаєте подарунок, який асоціюватиметься із зимовим затишком, зверніть увагу на піжами з приємних і теплих матеріалів. У холодний сезон особливо актуальні м’який трикотаж, оксамит, велюр, фланель, кашемір і тонка вовна.

Обрати піжами для зимової пори можна на Prom. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення. Покупці на Prom часто замовляють светри, головні убори, шарфи, взуття та верхній одяг. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Не менш важливу роль відіграє колір. Для зимових домашніх образів ідеально підходять молочні, кремові та бежеві відтінки, сірий меланж, шоколадний, глибокий зелений і приглушений бордо. Така палітра має стриманий вигляд, легко поєднується з іншими речами та створює атмосферу спокою.

Спокійні кольори дарують відчуття затишку / Фото Elle

Тепла піжама – вдалий подарунок для тих, кому хочеться побажати більше затишних вечорів і приємного відпочинку.