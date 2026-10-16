Далеко не все дачники знают, когда именно следует высаживать лук-севок под зиму, чтобы получить раннюю зелень и урожай без стрелок. Здесь очень важно правильно выбрать сроки. Как правильно посадить лук, рассказывает 24 Канал.

Когда сажать лук под зиму?

Перед посадкой лука следует обратить внимание на один важный нюанс – посадочный материал. Нельзя сажать испорченный семенной лук или лук, а также сорта, что не подходят для почвы на участке и общего климата.

Осенью лук сажают для того, чтобы получить максимально ранний урожай – кроме того, посаженные заранее растения вырастают более устойчивыми к болезням и крепкими, ведь у них есть время прижиться, когда вредители и болезни не так активны.

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Сажают лук под зиму в конце октября – прямо перед похолоданиями. Если есть возможность предсказать, когда начнутся заморозки, следует посадить лук до их наступления. Но в теплую погоду сажать лук под зиму нельзя – он начнет прорастать, а потом просто погибнет.

Интересно! Некоторые дачники ориентируются на вишню, чтобы определить, пора ли сажать лук под зиму: если листья с дерева уже опали, можно приступать к делу.

Но обращать внимание следует не только на календарь и приметы, но и на погодные условия. Температура почвы должна снизиться до 5–8 градусов, а ночью уже должны слегка ощущаться заморозки.

Перед посадкой луковицы рекомендуется обработать в слабом растворе марганцовки в течение 10–15 минут, а сажать лучше на месте, где раньше росли помидоры, бобовые, тыквенные или огурцы.

Нельзя сажать лук после моркови, свеклы, чеснока и самого лука.