Далеко не всі дачники знають, коли саме слід висаджувати цибулю-сіянку під зиму, аби отримати ранню зелень та урожай без стрілок. Дуже важливо тут правильно вгадати з термінами. Як правильно посадити цибулю, розповідає 24 Канал.

Коли садити цибулю під зиму?

Перед посадкою цибулі слід звернути увагу на один важливий нюанс – посадковий матеріал. Не можна садити зіпсоване насіння чи цибулю, або ж сорти, що не підходять для ґрунту на ділянці й загального клімату.

Восени цибулю садять для того, аби отримати максимально ранній урожай – окрім того, посаджені заздалегідь рослини виростають більш стійкими до хвороб та сильними, адже мають час прижитися, коли шкідники та хвороби не такі активні.

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Садять цибулю під зиму наприкінці жовтня – прямо перед похолоданнями. Якщо є можливість передбачити, коли почнуться заморозки, слід посадити цибулю перед ними. Але в теплу погоду садити цибулю під зиму не можна – вона почне проростати, а тоді просто пропаде.

Цікаво! Деякі дачники орієнтуються, чи вже час садити цибулю під зиму, за вишнею – якщо листя дерева вже опало, можна братися за справу.

Але звертати увагу слід не лише на календар та прикмети, а й на погодні умови. Температура ґрунту має знизитися до 5 – 8 градусів, а вночі вже мають злегка відчуватися заморозки.

Перед посадкою цибулини радять обробити у слабкому розчині марганцівки протягом 10 – 15 хвилин, а садити краще на місці, де раніше росли помідори, бобові, гарбузові чи огірки.

Не можна садити цибулю після моркви, буряка, часнику та самої цибулі.