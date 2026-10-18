Однолетние растения, которые высевают в октябре, зимой находятся в состоянии покоя, пишет Top. Уже весной, при благоприятных условиях, они могут начать расти гораздо быстрее.

Помимо ускорения самого процесса роста, осенний посев повышает устойчивость растений к весенним заморозкам. Благодаря этому они начинают цвести раньше, чем растения, которые высаживают весной.



Посаженные осенью цветы дают хороший урожай весной / Фото Pexels

Осенью почва еще теплая, но прохладные ночи сигнализируют о подготовке к зимнему покою. После посадки семена оседают в почве, впитывают влагу и акклиматизируются к условиям, а уже весной начинают быстро прорастать с появлением первых теплых дней.

Какие растения стоит посадить осенью?

Садоводы рекомендуют выбирать в октябре холодостойкие цветы, которые хорошо адаптируются к условиям зимнего покоя и могут легко начать расти весной.

К этим цветам относятся:

Незабудки;

Бархатцы;

Васильки;

Алиссум;

Эхинацея;

Живокость.

Перед самым посевом нужно лишь тщательно подготовить участок. Почва должна быть очищена от сорняков, остатков предыдущих растений и листьев.

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Чтобы обеспечить хороший контакт семян с почвой, нужно разрыхлить и выровнять почву, не внося значительного количества удобрений.