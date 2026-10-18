Однорічні рослини, які сіються у жовтні, взимку перебувають у спокійному стані, пише Top. Вже навесні, за сприятливих умов, вони можуть почати рости набагато швидше.

Крім пришвидшення самого процесу росту, осіння осадка підвищує стійкість рослин до весняних заморозків. Завдяки цьому вони починають цвісти швидше, ніж рослини, які садять навесні.



Посаджені квіти восени дають гарний урожай навесні / Фото Pexels

Восени ґрунт ще теплий, але прохолодні ночі сигналізують про підготовку до зимового спокою. Після посадки насіння осідає в ґрунті, поглинає вологу й акліматизується до умов, а вже навесні починає швидко проростати з появою перших теплих днів.

Які рослини варто посадити восени?

Садівники рекомендують обирати у жовтні холодостійкі квіти, які добре адаптуються до умов зимового спокою і можуть легко почати рости навесні.

До цих квітів належать:

Незабудки;

Чорнобривці;

Волошки;

Аліссум;

Ехінацея;

Живокіст.

Перед самим посівом потрібно лише ретельно підготувати ділянку. Ґрунт має бути очищеним від бур’янів, залишків попередніх рослин та листя.

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Щоб забезпечити хороший контакт насіння з ґрунтом потрібно розпушити і вирівняти ґрунт, без значного удобрення.