Не сажайте чеснок после этих культур: урожай сгниет или вырастет мелким

Озимый чеснок высаживают осенью, чтобы в новом сезоне собрать головки значительно раньше, пишет VSN. Однако неправильно выбранное место может свести на нет все усилия: в почве могут скапливаться вредители и опасные болезни. Из-за этого зубчики плохо всходят, гниют во время зимовки или дают мелкий урожай.

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После каких культур чеснок не даст урожая?

Чеснок. Повторная посадка на той же грядке истощает почву и провоцирует гниение корней. Специалисты по овощеводству советуют возвращать культуру на прежнее место не раньше, чем через три-четыре года, а в случае заражения почвы – еще позже.

Повторная посадка на той же грядке истощает почву и провоцирует гниение корней. Специалисты по овощеводству советуют возвращать культуру на прежнее место не раньше, чем через три-четыре года, а в случае заражения почвы – еще позже. Репчатый лук, порей и шалот . Они относятся к одному семейству амариллисовых и имеют общих вредителей, возбудители которых годами сохраняются в почве и остатках ботвы.

. Они относятся к одному семейству амариллисовых и имеют общих вредителей, возбудители которых годами сохраняются в почве и остатках ботвы. Другие луковые растения . Даже если перед этим рос обычный зеленый лук, сажать после него озимый чеснок не стоит.

. Даже если перед этим рос обычный зеленый лук, сажать после него озимый чеснок не стоит. Картофель (с нюансами). Сам по себе картофель не находится под полным запретом, но если он болел в течение сезона, грядку атаковали почвенные вредители или земля переувлажнена, высаживать чеснок категорически не рекомендуется.

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Что посеять перед озимым чесноком?

Чтобы получить большие и крепкие головки, выбирайте грядки, где до этого росли:

огурцы, кабачки или тыквы;

горох или фасоль;

ранние капустные культуры (если почва здоровая).

Озимый чеснок следует сеять на подходящем участке / Фото Floristics

Как правильно подготовить грядку к посадке?

Выберите солнечное место: в тени луковицы вырастают мелкими и слабыми. Позаботьтесь о дренаже: застой влаги осенью и во время зимних оттепелей вызывает загнивание зубчиков. Тщательно удалите с поверхности все растительные остатки и сорняки. Не вносите свежий навоз непосредственно перед посадкой. Для подкормки подойдет зрелый компост, внесенный заранее. Отберите для посадки исключительно плотные, неповрежденные зубчики без признаков гнили или темных пятен.

Что еще посадить рядом с чесноком?

Эффективно использовать площадь огорода поможет правильное соседство на грядке: рядом с чесноком хорошо себя чувствуют морковь, салатная зелень и даже клубника.