Не сажайте чеснок после этих культур: урожай сгниет или вырастет мелким

Часник не можна садити на грядці після певних культур / Фото Pexels
Посадка озимого чеснока в конце октября требует тщательного выбора участка на огороде. Если пренебречь основными правилами севооборота, урожай может испортиться еще до сбора.
Озимый чеснок высаживают осенью, чтобы в новом сезоне собрать головки значительно раньше, пишет VSN. Однако неправильно выбранное место может свести на нет все усилия: в почве могут скапливаться вредители и опасные болезни. Из-за этого зубчики плохо всходят, гниют во время зимовки или дают мелкий урожай.
После каких культур чеснок не даст урожая?
- Чеснок. Повторная посадка на той же грядке истощает почву и провоцирует гниение корней. Специалисты по овощеводству советуют возвращать культуру на прежнее место не раньше, чем через три-четыре года, а в случае заражения почвы – еще позже.
- Репчатый лук, порей и шалот. Они относятся к одному семейству амариллисовых и имеют общих вредителей, возбудители которых годами сохраняются в почве и остатках ботвы.
- Другие луковые растения. Даже если перед этим рос обычный зеленый лук, сажать после него озимый чеснок не стоит.
- Картофель (с нюансами). Сам по себе картофель не находится под полным запретом, но если он болел в течение сезона, грядку атаковали почвенные вредители или земля переувлажнена, высаживать чеснок категорически не рекомендуется.
Что посеять перед озимым чесноком?
Чтобы получить большие и крепкие головки, выбирайте грядки, где до этого росли:
- огурцы, кабачки или тыквы;
- горох или фасоль;
- ранние капустные культуры (если почва здоровая).
Как правильно подготовить грядку к посадке?
- Выберите солнечное место: в тени луковицы вырастают мелкими и слабыми.
- Позаботьтесь о дренаже: застой влаги осенью и во время зимних оттепелей вызывает загнивание зубчиков.
- Тщательно удалите с поверхности все растительные остатки и сорняки.
- Не вносите свежий навоз непосредственно перед посадкой. Для подкормки подойдет зрелый компост, внесенный заранее.
- Отберите для посадки исключительно плотные, неповрежденные зубчики без признаков гнили или темных пятен.
Что еще посадить рядом с чесноком?
Эффективно использовать площадь огорода поможет правильное соседство на грядке: рядом с чесноком хорошо себя чувствуют морковь, салатная зелень и даже клубника.
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