Не садіть часник після цих культур: урожай згниє або виросте дрібним

Озимий часник висаджують восени, щоб у новому сезоні зібрати головки значно раніше, пише VSN. Проте неправильно обране місце здатне звести нанівець усі старання: у землі можуть накопичуватися шкідники та небезпечні хвороби. Через це зубчики погано сходять, гниють під час зимівлі або дають дрібний урожай.

Реклама Adv

Після яких культур часник не дасть урожаю?

Часник. Повторна посадка на тій самій грядці виснажує ґрунт і провокує гниття коренів. Фахівці з овочівництва радять повертати культуру на попереднє місце щонайменше через три-чотири роки, а в разі зараження землі – ще пізніше.

Повторна посадка на тій самій грядці виснажує ґрунт і провокує гниття коренів. Фахівці з овочівництва радять повертати культуру на попереднє місце щонайменше через три-чотири роки, а в разі зараження землі – ще пізніше. Ріпчаста цибуля, порей і шалот . Вони належать до однієї родини амарилісових і мають спільних шкідників, збудники яких роками зберігаються в ґрунті та залишках бадилля.

. Вони належать до однієї родини амарилісових і мають спільних шкідників, збудники яких роками зберігаються в ґрунті та залишках бадилля. Інші цибулеві рослини . Навіть якщо перед цим росла звичайна зелена цибуля, садити після неї озимий часник не варто.

. Навіть якщо перед цим росла звичайна зелена цибуля, садити після неї озимий часник не варто. Картопля (з нюансами). Сама по собі картопля не є під повною забороною, але якщо вона хворіла протягом сезону, грядку атакували ґрунтові шкідники або земля перезволожена, висаджувати часник категорично не рекомендується.

Реклама / Придбати часник для осінньої посадки можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та перевірити в описі товару характеристики сорту, розмір зубчиків і придатність для вирощування під зиму. Реклама /

Що посіяти перед озимим часником?

Щоб отримати великі й міцні головки, обирайте грядки, де до цього росли:

огірки, кабачки або гарбузи;

горох чи квасоля;

ранні капустяні культури (якщо земля здорова).

Озимий часник слід сіяти на правильній ділянці / Фото Floristics

Як правильно підготувати грядку до посадки?

Оберіть сонячне місце: у тіні цибулини виростають дрібними й кволими. Подбайте про дренаж: застій вологи восени та під час зимових відлиг викликає загнивання зубків. Ретельно приберіть з поверхні всі рослинні рештки та бур'яни. Не вносьте свіжий гній перед самою посадкою. Для підживлення підійде зрілий компост, внесений завчасно. Відберіть для висадки винятково щільні, неушкоджені зубчики без ознак гнилі чи темних плям.

Що ще посадити поруч із часником?

Ефективно використати площу городу допоможе правильне сусідство на грядці: поруч із часником добре почуваються морква, салатна зелень і навіть полуниця.