Не садіть часник після цих культур: урожай згниє або виросте дрібним

Часник не можна садити на грядці після певних культур / Фото Pexels
Посадка озимого часнику наприкінці жовтня вимагає уважного вибору ділянки на городі. Якщо знехтувати базовими правилами сівозміни, врожай може зіпсуватися ще до збирання.
Озимий часник висаджують восени, щоб у новому сезоні зібрати головки значно раніше, пише VSN. Проте неправильно обране місце здатне звести нанівець усі старання: у землі можуть накопичуватися шкідники та небезпечні хвороби. Через це зубчики погано сходять, гниють під час зимівлі або дають дрібний урожай.
Після яких культур часник не дасть урожаю?
- Часник. Повторна посадка на тій самій грядці виснажує ґрунт і провокує гниття коренів. Фахівці з овочівництва радять повертати культуру на попереднє місце щонайменше через три-чотири роки, а в разі зараження землі – ще пізніше.
- Ріпчаста цибуля, порей і шалот. Вони належать до однієї родини амарилісових і мають спільних шкідників, збудники яких роками зберігаються в ґрунті та залишках бадилля.
- Інші цибулеві рослини. Навіть якщо перед цим росла звичайна зелена цибуля, садити після неї озимий часник не варто.
- Картопля (з нюансами). Сама по собі картопля не є під повною забороною, але якщо вона хворіла протягом сезону, грядку атакували ґрунтові шкідники або земля перезволожена, висаджувати часник категорично не рекомендується.
Що посіяти перед озимим часником?
Щоб отримати великі й міцні головки, обирайте грядки, де до цього росли:
- огірки, кабачки або гарбузи;
- горох чи квасоля;
- ранні капустяні культури (якщо земля здорова).
Як правильно підготувати грядку до посадки?
- Оберіть сонячне місце: у тіні цибулини виростають дрібними й кволими.
- Подбайте про дренаж: застій вологи восени та під час зимових відлиг викликає загнивання зубків.
- Ретельно приберіть з поверхні всі рослинні рештки та бур'яни.
- Не вносьте свіжий гній перед самою посадкою. Для підживлення підійде зрілий компост, внесений завчасно.
- Відберіть для висадки винятково щільні, неушкоджені зубчики без ознак гнилі чи темних плям.
Що ще посадити поруч із часником?
Ефективно використати площу городу допоможе правильне сусідство на грядці: поруч із часником добре почуваються морква, салатна зелень і навіть полуниця.
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