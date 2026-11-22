Модные варианты причесок / Коллаж 24 Канала
Смена сезона – отличный повод поэкспериментировать с прическами. Зимой волосы реже подвергаются воздействию соленой воды и высокой влажности, поэтому будет проще поддерживать укладку и сохранять опрятный вид.
В сезоне зима 2026/2027 в центре внимания будут женственные и элегантные прически, пишет Who What Wear. Стилисты прогнозируют возвращение закрученных кончиков, популярность пучков, а также интерес к определенным аксессуарам.
На какие 5 причесок стоит обратить внимание?
Закругленные кончики
Объемное выпрямление волос с красиво закругленными кончиками снова набирает популярность. Такая укладка особенно хорошо сочетается с длинными прядями, обрамляющими лицо. Она придает волосам объем и при этом выглядит аккуратно.
Элегантная прическа с прядью
Среди зимних фаворитов также будут высокие прически, сочетающие в себе легкую небрежность и аккуратность. Вместо того чтобы полностью убирать волосы, стоит оставить несколько свободных прядей. Такая прическа особенно подойдет для праздничных мероприятий.
Низкий пучок
Еще один тренд сезона – низкие пучки и хвосты, собранные на затылке. В отличие от высоких причесок с гладко зачесанными волосами, они выглядят сдержаннее и элегантнее.
Для такой укладки достаточно сделать ровный пробор посередине и аккуратно собрать волосы. Главное преимущество низкого пучка – универсальность. Он уместен как в повседневном стиле, так и в более торжественных образах.
Бант на волосах
Даже после окончания праздничного сезона шелковые и атласные банты останутся популярными. Зимой их чаще будут использовать в качестве дополнения к хвостам, косам и низким пучкам. Такой аксессуар придает прическе женственности и делает даже простую укладку более интересной.
Заколка-крабик
Шпильки-крабики остаются одним из самых удобных аксессуаров для быстрого создания прически. Однако вместо обычных черных зажимов-крабиков стилисты советуют выбирать варианты с черепаховым узором, из полированного ацетата или с металлическим покрытием.
С помощью такого аксессуара можно быстро собрать волосы в высокую прическу, не тратя много времени на укладку.
Зимние тренды в прическах сочетают классические укладки, естественный объем и интересные аксессуары, поэтому подойдут поклонницам сдержанных образов и тем, кто хочет придать привычным прическам индивидуальность.
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