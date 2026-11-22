Adv

У сезону зима 2026/2027 у центрі уваги будуть жіночні та елегантні зачіски, пише Who What Wear. Стилісти прогнозують повернення закручених кінчиків, популярність пучків, а також інтерес до певних аксесуарів.

Реклама / Для щоденного догляду за волоссям часто обирають плойки та стайлери. На Prom представлені прилади різних брендів, зокрема Philips, Dyson, VGR та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема й засоби для догляду за волоссям. Для тих, хто регулярно купує різну техніку, шампуні, маски та інші засоби для волосся, та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі. Реклама /

На які 5 зачісок звернути увагу?

Заокруглені кінчики

Об’ємне випрямлення волосся з красиво заокругленими кінчиками знову набирає популярності. Така укладка особливо добре поєднується з довгими пасмами, які обрамляють обличчя. Вона додає волоссю об’єму й водночас має охайний вигляд.

Елегантна зачіска з пасмом

Серед зимових фаворитів також будуть високі зібрані зачіски, які поєднують в собі легку недбалість та акуратність. Замість того, щоб повністю прибирати волосся, варто залишити кілька вільних пасом. Така зачіска особливо пасуватиме до святкових подій.

Низький пучок

Ще один тренд сезону – низькі пучки та хвости, зібрані на потилиці. На противагу високим зачіскам із гладко зачесаним волоссям, вони мають стриманіший та елегантніший вигляд.

Для такої укладки достатньо зробити рівний проділ посередині й акуратно зібрати волосся. Головна перевага низького пучка – універсальність. Він доречний як у повсякденному стилі, так і в більш урочистих образах.

Бант на волоссі

Навіть після завершення святкового сезону шовкові та атласні банти залишатимуться популярними. Взимку їх частіше використовуватимуть як доповнення до хвостів, кіс і низьких пучків. Такий аксесуар додає зачісці жіночності та робить навіть просту укладку цікавішою.

Крабик для волосся

Шпильки-крабики залишаються одним з найзручніших аксесуарів для швидкого створення зачіски. Проте замість звичайних чорних крабиків стилісти радять обирати варіанти з черепаховим візерунком, полірованого ацетату чи з металевим покриттям.

За допомогою такого аксесуара можна швидко зібрати волосся у високу зачіску, не витрачаючи багато часу на укладку.

Зимові тренди у зачісках поєднують класичні укладки, природний об’єм і цікаві аксесуари, тому підійдуть прихильницям стриманих образів і тим, хто хоче звичним зачіскам додати індивідуальності.