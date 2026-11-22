Трендові варіанти зачісок / Колаж 24 Каналу
Зміна сезону – гарний привід поекспериментувати із зачісками. Взимку волосся менше контактує із солоною водою та високою вологістю, тому легше вдасться підтримувати укладку й зберігати охайний вигляд.
У сезону зима 2026/2027 у центрі уваги будуть жіночні та елегантні зачіски, пише Who What Wear. Стилісти прогнозують повернення закручених кінчиків, популярність пучків, а також інтерес до певних аксесуарів.
На які 5 зачісок звернути увагу?
Заокруглені кінчики
Об’ємне випрямлення волосся з красиво заокругленими кінчиками знову набирає популярності. Така укладка особливо добре поєднується з довгими пасмами, які обрамляють обличчя. Вона додає волоссю об’єму й водночас має охайний вигляд.
Елегантна зачіска з пасмом
Серед зимових фаворитів також будуть високі зібрані зачіски, які поєднують в собі легку недбалість та акуратність. Замість того, щоб повністю прибирати волосся, варто залишити кілька вільних пасом. Така зачіска особливо пасуватиме до святкових подій.
Низький пучок
Ще один тренд сезону – низькі пучки та хвости, зібрані на потилиці. На противагу високим зачіскам із гладко зачесаним волоссям, вони мають стриманіший та елегантніший вигляд.
Для такої укладки достатньо зробити рівний проділ посередині й акуратно зібрати волосся. Головна перевага низького пучка – універсальність. Він доречний як у повсякденному стилі, так і в більш урочистих образах.
Бант на волоссі
Навіть після завершення святкового сезону шовкові та атласні банти залишатимуться популярними. Взимку їх частіше використовуватимуть як доповнення до хвостів, кіс і низьких пучків. Такий аксесуар додає зачісці жіночності та робить навіть просту укладку цікавішою.
Крабик для волосся
Шпильки-крабики залишаються одним з найзручніших аксесуарів для швидкого створення зачіски. Проте замість звичайних чорних крабиків стилісти радять обирати варіанти з черепаховим візерунком, полірованого ацетату чи з металевим покриттям.
За допомогою такого аксесуара можна швидко зібрати волосся у високу зачіску, не витрачаючи багато часу на укладку.
Зимові тренди у зачісках поєднують класичні укладки, природний об’єм і цікаві аксесуари, тому підійдуть прихильницям стриманих образів і тим, хто хоче звичним зачіскам додати індивідуальності.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі