Жир и нагар исчезнут: как очистить решетку газовой плиты одним средством из кухни

Во время приготовления на решетке скапливаются остатки пищи и жирные брызги, пишет Deccoria.

Adv

Как очистить решетку?

Под воздействием высокой температуры они засыхают, образуя налет, который нелегко удалить обычной губкой. Чтобы не доводить загрязнения до такого состояния, решетку следует регулярно мыть.

При очистке решетки соблюдайте такие правила:

Перед мытьем дождитесь, пока решетка полностью остынет.

Не сдирайте нагар ножом и не трите поверхность металлическими мочалками, поскольку они могут оставить царапины.

Не держите чугунную решетку долго в воде, чтобы избежать появления ржавчины.

После мытья обязательно вытирайте решетку насухо, особенно если она изготовлена из чугуна.

Не используйте агрессивные химические средства, не проверив их совместимость с материалом.

Для регулярного ухода достаточно теплой воды, мягкой губки и средства для мытья посуды. Если же на поверхности уже образовался стойкий налет, стоит попробовать домашние методы.

Жир с газовой решетки можно очистить / Фото Pinterest

Какими домашними методами отмыть решетку?

Засохший жир можно размягчить, оставив решетку в теплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды на 15–30 минут. Далее уже можно воспользоваться одним из вариантов.

Крупная соль. Слегка смочите губку водой, насыпьте на нее соль и осторожно обработайте загрязненные места. Этот метод подходит для поверхностей, устойчивых к механическому воздействию.

Пищевая сода. К нескольким чайным ложкам соды добавьте немного воды, чтобы образовалась паста. Распределите ее по загрязненным участкам и протрите мягкой губкой.

Хозяйственное мыло. Измельчите небольшой кусочек мыла и растворите в теплой воде. Окуните решетку в раствор на 20–30 минут, а затем удалите налет губкой.

Лимонная кислота. Она может удалять минеральные отложения, однако с застарелым жиром может не справиться. К тому же кислота способна повредить некоторые покрытия и вызвать коррозию чугуна. Используйте ее только в том случае, если это не противоречит рекомендациям производителя.

Реклама / Покупці на Prom часто професійні засоби очищення для дому. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom. Реклама /

Для стойкого налета можно приобрести специальное средство, способное справиться с застарелыми отложениями. При работе с химическими средствами обязательно надевайте перчатки.

После любой очистки решетку нужно вытереть насухо. Для чугунных изделий это особенно важно.