Жир і нагар зникнуть: як очистити решітку газової плити одним засобом із кухні

Під час готування на решітці накопичуються залишки їжі та жирні бризки, пише Deccoria.

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Як очистити решітку?

Через нагрівання вони засихають, утворюючи наліт, який непросто видалити звичайною губкою. Щоб не доводити забруднення до такого стану, решітку варто регулярно мити.

Під час очищення решітки дотримуйтеся таких правил:

Перед миттям дочекайтеся, поки решітка повністю охолоне.

Не здирайте нагар ножем і не тріть поверхню металевими мочалками, оскільки вони можуть залишити подряпини.

Не тримайте чавунну решітку довго у воді, щоб уникнути появи іржі.

Після миття обов’язково витирайте решітку насухо, особливо якщо вона виготовлена з чавуну.

Не застосовуйте агресивну хімію, не перевіривши її сумісність із матеріалом.

Для регулярного догляду вистачить теплої води, м’якої губки та засобу для миття посуду. Якщо ж на поверхні вже утворився стійкий наліт, варто спробувати домашні методи.

Жир з газової решітки можна очистити / Фото Pinterest

Якими домашніми методами відмити решітку?

Засохлий жир можна розм’якшити, залишивши решітку в теплій воді з невеликою кількістю засобу для миття посуду на 15 – 30 хвилин. Далі вже можна скористатися одним із варіантів.

Груба сіль. Трішки змочіть губку водою, насипте на неї сіль й обережно обробіть забруднені місця. Метод підійде для поверхонь, що стійкі до механічного впливу.

Харчова сода. До кількох чайних ложок соди додайте трохи води, щоб утворилася паста. Розподіліть її по забруднених ділянках і протріть м’якою губкою.

Господарське мило. Подрібніть невеликий шматочок мила й розчиніть у теплій воді. Занурте решітку у розчин на 20 – 30 хвилин, а тоді очистіть наліт губкою.

Лимонна кислота. Вона може видаляти мінеральні відкладення, проте із застарілим жиром може не впоратися. До того ж кислота здатна пошкодити певні покриття й спричинити корозію чавуну. Використовуйте її лише тоді, коли це не суперечитиме рекомендаціям виробника.

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Для стійкого нальоту можна придбати спеціальний засіб, який може впоратися із застарілими відкладеннями. Під час роботи з хімією потрібно обов’язково надягати рукавички.

Після будь-якого очищення решітку потрібно витерти насухо. Для чавунних виробів це особливо важливо.