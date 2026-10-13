Первая половина октября – лучшее время для осенней обрезки, поэтому садоводам стоит поторопиться, пишет Interia Zielona. В осеннюю пору дачники берутся за прореживание куста и удаление слабых и пораженных частей растения.

Как обрезать кусты роз осенью?

Специалисты советуют перед зимой обрезать больные и поврежденные ветки, особенно с признаками грибка, чтобы предотвратить его распространение. Густые побеги и сильно разветвленные ветки тоже нужно укоротить, если они не цветут.

Если же оставить несколько почек у основания, то весной начнут расти новые и более сильные побеги. Кроме того, стоит обрезать самые длинные ветки, чтобы защитить куст от порывистых ветров.

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Каких ошибок следует избегать при обрезке роз?

Основную обрезку осенью проводить нельзя. Садоводы формируют куст только весной, чтобы стимулировать рост растения. Осенняя обрезка способна лишь ослабить кустарник перед морозами.

Ослабить куст и способствовать развитию различных патогенов могут неправильные инструменты. Речь идет о секаторах и ножницах. Они не должны быть грязными, неочищенными или ржавыми. Перед использованием их следует хорошо заточить, так как неровный срез заживает гораздо дольше. К тому же дезинфекция предотвращает распространение болезней.



Секаторы следует дезинфицировать перед использованием / Фото Pexels

Обратите внимание, что срезанные ветки с признаками грибковой инфекции ни в коем случае нельзя компостировать. Зараженные побеги нужно утилизировать в отдельный пакет.

Как защитить кусты роз от морозов?

Уже с середины ноября можно начинать защиту кустов от мороза. После первых заморозков розы переходят в состояние покоя, поэтому стоит начать с основной процедуры – окучивания.

В основании куста следует сделать насыпь высотой 20 сантиметров, используя землю, компост или кору. Листья из сада лучше не брать, так как они могут быть заражены различными болезнями.

Менее морозостойким сортам – штамбовым или плетистым розам – одной почвы будет недостаточно. После насыпания ветви следует накрыть слоем мульчи или обернуть побеги агротекстилем. Садоводы даже используют джутовый мешок.

Обратите внимание, что укрывные материалы должны быть воздухопроницаемыми. Полиэтиленовую пленку использовать не стоит, так как она только приведет к образованию лишнего конденсата, что способствует росту грибков под солнцем зимой.