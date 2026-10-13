Перша половина жовтня – найкращий час для осінньої обрізки, тому садівникам варто поспішити, пише Interia Zielona. В осінню пору дачники беруться за проріджування куща й видалення слабких та уражених частин рослини.

Як обрізати кущі троянд восени?

Фахівці радять обрізати перед зимою хворі та пошкоджені гілки, особливо з ознаками грибка, щоб запобігти поширенню. Густі пагони й сильно розгалужені гілки теж потрібно вкоротити, якщо вони не цвітуть.

Якщо ж залишити кілька бруньок біля основи, тоді навесні почнуть рости нові й сильніші пагони. Крім того, варто обрізати найдовші гілки, щоб захистити кущ від поривчастих вітрів.

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Яких помилок слід уникати під час обрізання троянд?

Основну обрізку восени проводити не можна. Садівники формують кущ лише навесні, щоб стимулювати ріст рослини. Осіння обрізка здатна лише послабити чагарник перед морозами.

Послабити кущ та сприяти розвитку різних патогенів можуть неправильні інструменти. Йдеться про секатори й ножиці. Вони не можуть бути брудними, неочищеними чи іржавими. Перед використанням їх слід добре заточити, бо нерівний зріз загоюється набагато довше. До того ж, дезінфекція запобігає поширенню хвороби.



Секатори слід дезінфікувати перед використанням / Фото Pexels

Зверніть увагу, що зрізані гілки з ознаками грибкової інфекції у жодному разі не можна компостувати. Заражені пагони треба утилізовувати в окремий пакет.

Як захистити кущі троянд від морозів?

Вже з середини листопада можна починати захист кущів від морозу. Після перших заморозків троянди переходять у стан спокою, тому варто почати з основної процедури – підкопування.

Біля основи куща слід зробити насип висотою 20 сантиметрів, використовуючи землю, компост чи кору. Листя з саду краще не брати, бо воно може бути заражене різними хворобами.

Менш морозостійким сортам – стандартним чи плетистим трояндам, лише ґрунту буде недостатньо. Після насипу гілки варто накрити шаром мульчі чи обгорнути пагони агротекстилем. Садівники навіть використовують джутовий мішок.

Зверніть увагу, що покривні матеріали мають бути повітропроникними. Поліетиленову плівку не варто використовувати, бо вона лише призведе до утворення зайвого конденсату, що сприяє росту грибків під сонцем взимку.