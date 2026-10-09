Рубашки в клетку не просто достали из гардероба инфлюенсерки, пишет In Journal. Их представили на подиумах такие бренды, как The Row, Bottega Veneta и Saint Laurent.

Как стильно носить клетчатую рубашку?

Клетчатые рубашки носят по-разному – от классических сочетаний с джинсами и штанами палаццо до создания образа в стиле гранж, в котором клетчатая рубашка завязывается вокруг талии.

Современный вариант рубашки в клетку появился в XVII веке. В то время тартановые узоры в Шотландии и Уэльсе обозначали принадлежность к определенному классу.

Уже в XIX веке клетчатые рубашки из фланели и шерсти попали в США. Там их носили солдаты и рабочие, а впоследствии они стали символом рабочего класса.

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Модной вещью клетчатая рубашка стала в 1990-х годах благодаря Курту Кобейну. Он постоянно носил их с джинсами, поэтому после него начался настоящий бум на вещи в клетку.

Этой осенью клетчатая рубашка снова стала активно появляться в образах модниц. Она прекрасно подходит для офисных образов, для непринужденных прогулок или вечерних нарядов с кожаными штанами и красной помадой.

Однако модницы не только надевают клетчатую рубашку поверх футболки, майки или лонгслива. Они также используют один из интересных трюков, завязывая ее вокруг талии. Такой наряд особенно интересно смотрится с кожаными куртками или бомберами.

Что касается цветов, актуальной остается черно-белая клетка, а также красные, зеленые и синие цвета.