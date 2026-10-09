Сорочки у клітинку не просто дістали з гардеробу інфлюенсерки, пише In Journal. Їх представили на подіумах такі бренди як The Row, Bottega Veneta та Saint Laurent.

Як стильно носити картату сорочку?

Картаті сорочки носять по-різному – від класичних комбінацій з джинсами та штанами палаццо до створення образу в стилі гранж, в якому картата сорочка носиться зав’язаною навколо талії.

Сучасний варіант сорочки в клітинку з’явився у XVII столітті. У той час тартанові візерунки у Шотландії та Уельсі позначали приналежність до певного класу.

Вже впродовж XIX століття картаті сорочки з фланелі та вовни потрапили до США. Там їх носили солдати та робітники, а згодом вони стали символом робітничого класу.

Придбати картаті сорочки у різних кольорах можна на Prom. Окрім них може знадобитися ще й верхній одяг та взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Модною річчю картата сорочка стала у 1990-х роках завдяки Курту Кобейну. Він постійно носив їх з джинсами, тому після нього розпочався справжній бум на речі з клітинкою.

Цієї осені картата сорочка знову почала активно з’являтися в образах модниць. Вона чудово підходить для офісних образів, для невимушених прогулянок чи вечірніх аутфітів зі шкіряними штанами та червоною помадою.

Однак модниці не лише одягають картату сорочку поверх футболки, майки чи лонгсліву. Вони також застосовують один з цікавих трюків, зав’язуючи її навколо талії. Такий аутфіт особливо цікаво виглядає зі шкірянками чи бомберами.

Щодо кольорів, актуальною залишається чорно-біла клітинка, а також червоні, зелені та сині кольори.