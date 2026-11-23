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Речь идет об использовании пахты при стирке, пишет Deccoria. Этот метод вовсе не современный, поскольку его применяли еще в те времена, когда не было специальных химических средств. Впрочем, этот лайфхак подойдет тем, кто хочет воспользоваться домашним способом отбеливания тюля.

Как отбелить шторы пахтой?

Секрет использования пахты кроется в молочной кислоте, которая как раз помогает удалить стойкие пятна, минеральные отложения и повседневные загрязнения.

Преимущество пахты заключается еще и в том, что она идеально подходит для деликатных тканей. Достаточно лишь смешать холодную воду и жидкий кисломолочный продукт в большой миске в равных пропорциях.

В этом растворе шторы нужно замочить на 12 часов, а затем постирать вручную или в стиральной машине. Лучше всего выбирать режим деликатной стирки, чтобы не повредить ткань. Хозяйки, применившие этот метод, отметили, что тюль стал заметно белее, без желтых пятен и серости.

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Какие еще есть домашние средства для отбеливания занавесок?

Вместо пахты можно воспользоваться еще несколькими продуктами, которые точно найдутся у каждого дома.

Пищевая сода или разрыхлитель

Сода прекрасно выводит органические пятна и нейтрализует неприятные запахи. Она хорошо растворяет жир и остатки копоти, поэтому идеально подходит для отбеливания кухонных занавесок. Нужно всего лишь добавить 2 столовые ложки соды в моющее средство.

Или же можно замочить тюль в растворе соды и разрыхлителя примерно на 2 часа перед основной стиркой. В миске следует размешать 3–5 столовых ложек с 1 литром теплой воды.

Тюль после стирки станет белоснежным / Фото Pinterest

Поваренная соль

Соль смягчает воду, предотвращая накопление налета и остатков моющих средств на волокнах ткани. Кроме того, соль разрыхляет и смывает с волокон грязь, пыль и шерсть домашних животных. В 5 литрах воды нужно растворить 4–6 столовых ложек мелкой соли, замочив в этом растворе занавески на 4–5 часов.

Уксус

Раствор уксусной кислоты в воде хорошо справляется с удалением минеральных отложений, накопившихся на волокнах. Нужно лишь добавить 125 миллилитров уксуса вместо смягчителя ткани.

Чтобы предотвратить пожелтение тюля, его рекомендуют стирать раз в 4 месяца. Такая стирка поможет избежать чрезмерного накопления пыли и пятен. Кроме того, специалисты советуют избегать использования кондиционеров для белья, поскольку они приводят к посерению материала.