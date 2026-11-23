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Йдеться про використання пахти у пранні, пише Deccoria. Цей метод зовсім не сучасний, оскільки його використовували ще тоді, коли не було спеціальних хімічних засобів. Втім, лайфхак підійде для тих, хто хоче скористатися домашнім методом для відбілювання тюлю.

Як відбілити штори пахтою?

Секрет використання пахти прихований у молочній кислоті, яка якраз допомагає видалити стійкі плями, мінеральні відкладення й повсякденні забруднення.

Перевага пахти полягає ще й у тому, що вона ідеально підходить для делікатних тканин. Достатньо лише змішати холодну воду й рідкий кисломолочний продукт у великій мисці в однакових пропорціях.

У цьому розчині штори потрібно замочити на 12 годин, а тоді випрати вручну чи у пральній машині. Найкраще обирати режим делікатного прання, щоб не пошкодити тканину. Господині, які застосували цей метод, зауважили, що тюль став помітно білішим, без жодних жовтих плям та сірості.

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Які ще є домашні засоби для відбілювання фіранок?

Замість пахти можна скористатися ще кількома продуктами, які точно знайдуться в кожного вдома.

Харчова сода чи розпушувач

Сода здатна чудово вивести органічні плями й нейтралізувати неприємні запахи. Вона добре розчиняє жир і залишки диму, тому ідеально підходить для відбілювання кухонних фіранок. Потрібно лише додати 2 столові ложки соди до мийного засобу.

В іншому випадку можна замочити тюль у розчині соди та розпушувача приблизно на 2 години перед основним пранням. У мисці слід розмішати 3 – 5 столових ложок з 1 літром теплої води.

Тюль після прання стане білосніжним / Фото Pinterest

Кухонна сіль

Сіль пом’якшує воду, запобігаючи накопиченню нальоту та мийних засобів на волокнах тканини. До того ж сіль розпушує й змиває з волокон бруд, пил та шерсть домашніх тварин. У 5 літрах потрібно розчинити 4 – 6 столових ложок дрібної солі, замочивши у цьому розчині фіранки на 4 – 5 годин.

Оцет

Розчин оцтової кислоти у воді добре справляється з видаленням мінеральних відкладень, що накопичилися на волокнах. Потрібно лише додати 125 мілілітрів оцту замість пом’якшувача тканини.

Щоб запобігти пожовтінню тюлю, його радять прати раз на 4 місяці. Таке прання допоможе уникнути надмірного накопичення пилу та плям. Крім того, фахівці радять уникати пом’якшувачів тканини, оскільки вони призводять до посивіння матеріалу.