Осень считается наиболее благоприятным периодом для посадки ягодника, поскольку умеренная температура и влажная почва помогают растениям прижиться. Главное – успеть высадить кусты за несколько недель до устойчивых морозов, пишет УНИАН.

Когда и где лучше всего сажать смородину?

Для посадки выбирайте саженцы с крепкой, хорошо развитой корневой системой без повреждений и следов болезней. Если вы размножаете смородину черенками, учитывайте, что им требуется больше времени на формирование корневой системы.

Место для кустарника должно быть с плодородной, умеренно влажной почвой без застоя воды – идеально подходят суглинки и супески. Черная смородина любит солнечные участки или легкую полутень, а красная и белая лучше всего плодоносят на открытом солнце. Между растениями обязательно оставляйте расстояние 1,5–2 метра, чтобы кусты хорошо проветривались и не затеняли друг друга.

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Как подготовить яму и посадить саженец?

Посадочную яму выкапывают глубиной и шириной около 40–50 сантиметров, ориентируясь на объем корней. Верхний плодородный слой почвы откладывают отдельно и смешивают с хорошо перепревшим компостом. Древесную золу или минеральные добавки вносят только с учетом потребностей почвы, избегая контакта удобрений с чистыми корнями.

Осмотрите корневую систему и обрежьте секатором сухие или сломанные корешки. Если почва в яме сухая, обязательно увлажните ее перед посадкой. Опустите растение в посадочную яму, аккуратно расправив все корешки, чтобы они не загибались вверх. Засыпьте саженец подготовленной плодородной почвой чуть глубже, чем он рос в питомнике. Осторожно уплотните почву руками вокруг куста, чтобы устранить пустоты, и обильно полейте посадочную ямку.

После посадки побеги можно немного укоротить с учетом состояния саженца, однако сильно обрезать качественные кусты не нужно.



Смородину нужно успеть посадить до конца октября / Фото Pexels

Какой уход нужен смородине после посадки?

В первые недели важно следить за увлажнением почвы, если нет регулярных дождей. Не допускайте ни пересыхания, ни заболачивания почвы, а с наступлением устойчивых холодов поливы сведите к минимуму.

Приствольную зону необходимо замульчировать слоем 5–8 сантиметров. Для этого подойдет измельченная кора, солома или компост, но основание побегов оставляйте открытым, чтобы избежать загнивания коры. Если яма была хорошо заправлена компостом, дополнительных питательных веществ молодым кустам в первый сезон не понадобится.

Что еще можно сделать для подкормки ягодных кустов осенью?

Осенью смородине категорически противопоказаны азотные смеси, которые стимулируют рост зеленой массы. Зато кустарникам полезны фосфор, калий и магний, поэтому под каждый куст можно насыпать две горсти базальтовой муки или использовать раствор просеянной древесной золы.