Осінь вважається найбільш сприятливим періодом для посадки ягідника, оскільки помірна температура та волога земля допомагають рослинам прижитися. Головне – встигнути висадити кущі за кілька тижнів до стійких морозів, пише УНІАН.

Коли та де найкраще посадити смородину?

Для посадки обирайте саджанці з міцним, добре розвиненим корінням без пошкоджень і слідів хвороб. Якщо ви розмножуєте смородину живцями, враховуйте, що їм потрібно більше часу на формування кореневої системи.

Місце для чагарнику має бути з родючим, помірно вологим ґрунтом без застою води – ідеально підходять суглинки та супіски. Чорна смородина любить сонячні ділянки або легку півтінь, а червона й біла найкраще плодоносять на відкритому сонці. Між рослинами обов'язково залишайте відстань 1,5 – 2 метри, щоб кущі добре провітрювалися й не затінювали один одного.

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Як підготувати яму та посадити саджанець?

Посадкову яму викопують завглибшки та завширшки близько 40 – 50 сантиметрів, орієнтуючись на об'єм коренів. Верхній родючий шар ґрунту відкладають окремо й змішують із добре перепрілим компостом. Деревну золу чи мінеральні добавки вносять лише з урахуванням потреб землі, уникаючи контакту добрив із чистим корінням.

Огляньте кореневу систему та обріжте секатором сухі або надламані корінці. Якщо земля в ямі суха, обов'язково зволожте її перед посадкою. Опустіть рослину в посадкову яму, акуратно розправивши всі корінці, щоб вони не загиналися вгору. Засипте саджанець підготовленим родючим ґрунтом трохи глибше, ніж він ріс у розсаднику. Обережно ущільніть землю руками навколо куща, щоб прибрати порожнечі, та рясно полийте зроблену лунку.

Після садіння пагони можна трохи вкоротити з огляду на стан саджанця, проте сильно обрізати якісні кущі не потрібно.



Смородину треба встигнути посадити до кінця жовтня / Фото Pexels

Який догляд потрібен смородині після посадки?

У перші тижні важливо стежити за зволоженням землі, якщо немає регулярних дощів. Не допускайте ані пересихання, ані заболочування ґрунту, а з приходом стійких холодів поливи зведіть до мінімуму.

Пристовбурну зону необхідно замульчувати шаром 5 – 8 сантиметрів. Для цього підійде подрібнена кора, солома або компост, але основу пагонів залишайте відкритою, щоб уникнути підпрівання кори. Якщо яму було добре заправлено компостом, додаткових поживних речовин молодим кущам у перший сезон не знадобиться.

Чим ще можна підживити ягідні кущі восени?

Восени смородині категорично протипоказані азотні суміші, які стимулюють ріст зеленої маси. Натомість чагарникам корисні фосфор, калій та магній, тому під кожен кущ можна насипати дві жмені базальтового борошна або використати розчин просіяного деревного попелу.