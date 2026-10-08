Во время отключения света квартира может остаться не только без электричества, но и без воды и отопления. Поэтому лучше сразу запомнить алгоритм действий на случай, если во время стирки отключился свет, пишет "УНИАН".

Что делать, если во время стирки отключилось электричество?

Современные стиральные машины достаточно устойчивы к отключениям света, поэтому об этом не нужно беспокоиться. Кроме того, старые модели, оснащенные механическим таймером, сбросят его, а после восстановления электроснабжения начнут цикл заново. Современные стиральные машины, напротив, оснащены электронным таймером, поэтому он может остановиться в любой момент. После восстановления электроснабжения стирка возобновится с того момента, на котором прервалась.

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Поэтому, если отключение света кратковременное, ничего делать не нужно. Достаточно просто дождаться, пока свет вернется. В некоторых случаях стиральная машина запускается самостоятельно, а иногда нужно нажать кнопку "Пуск".



Стиральная машина запустится после восстановления электроснабжения / Фото Pexels

Но если в стиральной машине полно воды, а электричества нет в течение длительного времени, с этим нужно разобраться. Если одежду надолго оставить в барабане, это может привести к появлению неприятного запаха от одежды и даже плесени. Итак, вот что нужно делать:

вытащите вилку из розетки;

подстелите под стиральную машину старое полотенце;

извлеките сливную трубку;

снимите заглушку;

слейте воду из машинки в подготовленную емкость – таз или ведро;

установите трубку на место и закройте заглушку.

После этого дверцу стиральной машины можно открыть и достать вещи. Достирать их можно руками.

Но если свет отключили, а вы беспокоитесь о стабильности напряжения, на время отключения можно вытащить вилку из розетки. Когда свет вернется, следует подождать еще несколько минут, чтобы напряжение стабилизировалось. После этого можно включить стиральную машину и запустить нужный режим.