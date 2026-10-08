Під час відключення світла квартира може опинитися не лише без електрики, але й без води та опалення. І тому краще одразу запам'ятати алгоритм дій на випадок, якщо під час прання зникло світло, пише "УНІАН".

Що робити, якщо відключилося світло під час прання?

Сучасні пральні машинки досить стійкі до відключень світла, тож щодо них перейматися не потрібно. Окрім того, старіші пристрої, які мають механічний таймер, скинуть його, а після повернення електрики почнуть цикл заново. Сучасні пралки натомість оснащенні електронним таймером, тож він може зупинитися у будь-який момент. Після повернення світла прання відновиться в той момент, на якому перервалося.

Покупці на Prom часто замовляють пральні машини. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Тож якщо відключення світла нетривале, можна не робити нічого. Натомість варто лише дочекатися, поки світло повернуть. В деяких випадках машинка запускається самостійно, а іноді потрібно натиснути на кнопку "Пуск".



Пральна машина запуститься після повернення електрики / Фото Pexels

Але у випадку, якщо в машинці повно води, а світла немає довго, з цим потрібно розібратися. Якщо одяг надовго лишити у барабані, це може призвести до появи неприємного запаху від одягу та навіть плісняви. Отож, ось що потрібно робити:

дістаньте вилку з розетки;

підстеліть під пральну машину старий рушник;

вийміть зливну трубку;

зніміть заглушку;

злийте воду з машинки у заготовлену місткість – тазик чи відро;

поставте трубку на місце та закрийте заглушку.

Після цього дверцята пральної машини можна відкрити та дістати речі. Допрати їх можна руками.

Але якщо світло вимкнули, а ви переживаєте через стабільність напруги, на час відключення можна дістати вилку з розетки. Коли світло повернеться, слід зачекати ще кілька хвилин, аби напруга стабілізувалася. Після цього можна включити машинку та запустити потрібний режим.