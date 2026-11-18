В ноябре нужно позаботиться о камелиях / Pexels
Камелии – настоящие королевы многих садов, но чтобы растения могли радовать цветами каждый год, нужно приложить немало усилий.
Залог красивого цветения садовых многолетников – это правильный уход в год накануне и тщательная подготовка к зиме, пишет Southern Living. И вашим камелиям нужно уделить немного времени уже сейчас.
Что делать с камелиями в ноябре?
Правильный полив, особенно новых растений
Если этой осенью вы посадили новые камелии, очень важно продолжать полив даже после того, как погода станет холодной. Влажная почва удерживает тепло лучше, чем сухая – и листья не будут терять воду из-за более холодных и сухих ветров.
Поливайте обильно, чтобы весь корневой ком оставался влажным. Как только растения приживутся, количество воды можно уменьшить.
Мульчирование
Камелии – это растения с поверхностной корневой системой, которая обычно углубляется в землю не более чем на 20–30 сантиметров. Поэтому сильные холода могут серьезно ей навредить.
Поэтому перед первыми сильными заморозками следует проверить мульчу у основания камелий. Более легкая мульча – например, сосновая хвоя или измельченные листья – должна иметь слой толщиной 7–10 сантиметров. А вот более тяжелая древесная мульча может иметь меньший слой – 5–7,5 сантиметра.
Отсутствие обрезки
Не поддавайтесь искушению обрезать камелии осенью, если вы хотите увидеть цветы в следующем году. Если вы считаете, что растению все же нужна обрезка, лучшим временем для этого станет период сразу после опадения цветов и до того, как завяжутся новые почки.
Время обрезки также во многом зависит от того, у вас осенний, зимний или весенний сорт.
Осторожность с удобрениями
Даже если камелии цветут поздно, им не нужны удобрения перед первыми заморозками. Прекратите подкормку уже за 6–8 недель до наступления холодов. А вот весной, когда опадут цветки, можно внести легкие кислые удобрения.
Защита от ветра
Воздействие ветра и холода может привести к опадению бутонов, повреждению листьев и поломке ветвей. Поэтому оберните камелии мешковиной или накройте кусты простыней. Оставляйте её на месте, пока температура не повысится – и особенно это важно для только что высаженных кустов.
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