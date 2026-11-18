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Запорука гарного цвітіння садових багаторічників – це правильний догляд попереднього року та ґрунтовна підготовка до зими, пише Southern Living. І вашим камеліям потрібно приділити трохи часу вже зараз.

Що робити з камеліями у листопаді?

Правильний полив, особливо нових рослин

Якщо цієї осені ви висадили нові камелії, дуже важливо продовжувати полив навіть після того, як погода стає холодною. Вологий ґрунт утримує тепло краще, ніж сухий – і листя не втрачатиме воду через холодніші та сухіші вітри.

Поливайте рясно, аби вся коренева грудка залишалася вологою. Як тільки рослини приживуться, кількість води можна зменшити.

Мульчування

Камелії – це рослини з поверхневою кореневою системою, що зазвичай заглиблюється не більше як на 20 – 30 сантиметрів у землю. Відтак сильні холоди можуть серйозно їй нашкодити.

Тож перед першими сильними заморозками слід перевірити мульчу біля основи камелій. Легша мульча – як-от соснова хвоя чи подрібнене листя – повинна мати шар у 7 – 10 сантиметрів. А ось важча деревна мульча може мати менший шар – 5 – 7,5 сантиметра.

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Відсутність обрізання

Не піддавайтеся спокусі обрізати камелії восени, якщо ви хочете побачити квіти наступного року. Якщо ви вважаєте, що рослині все ж потрібне обрізання, найкращим часом для цього стане період одразу після опадання квітів і до того, як зав'яжуться нові бруньки.

Час обрізання також дуже сильно залежить від того, чи у вас осінній, чи зимовий, чи весняний сорт.

Обережність з добривами

Навіть якщо камелії цвітуть пізно, їм не потрібні добрива перед першими заморозками. Припиніть підживлення вже за 6 – 8 тижнів до холодів. А ось навесні, коли опадуть квіти, можна додати легкі кислі добрива.

Захист від вітру

Вплив вітру та холоду може призвести до опадання бутонів, пошкодження листя та ламання гілок. Тож обгорніть камелії мішковиною або ж накрийте кущі простирадлом. Залишайте його на місці, аж поки температура не підвищиться – і особливо це важливо для щойно висаджених кущів.