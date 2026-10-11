Одни варианты могут осветить комнату во время длительных отключений света, другие создадут мягкий свет для отдыха, пишет 24 Канал.

Какие альтернативные источники освещения стоит иметь дома?

Налобные фонари

Они удобны для передвижения в темноте. Преимущество налобных фонарей в том, что они оставляют руки свободными и помогают освещать лестницы, подвалы и укрытия. Продолжительность работы зависит от емкости аккумулятора и выбранного режима.

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Свечи

При выборе свечей следует обращать внимание на материал и продолжительность горения. Восковые свечи горят дольше, чем парафиновые аналоги, но все зависит от размера и состава изделия.

Для интерьера можно подобрать подсвечники, которые подходят к стилю комнаты, или использовать декоративные подставки. Но важно не оставлять свечи без присмотра, не ставить их возле штор или других легковоспламеняющихся предметов.

Гирлянды на батарейках

Их можно разместить на полках, вокруг зеркала или развесить на стене, чтобы создать уютную атмосферу, когда нет электричества. Таке гирлянды потребляют мало энергии, а продолжительность работы зависит от типа батареек, количества светодиодов и режима использования.



Гирлянды на батарейках прекрасно освещают дом / Фото Pexels

USB-лампы и компактные светильники

Эти источники света питаются от портативных зарядных устройств или зарядных станций, поэтому могут обеспечивать основное локальное освещение во время длительных отключений. Их удобно ставить на письменный стол, прикроватную тумбу или кухонную поверхность.

Благодаря небольшому энергопотреблению такие устройства могут работать много часов, хотя фактическое время зависит от мощности лампы и емкости источника питания.

Фонари на сменных батарейках

Их стоит держать дома в качестве резерва на случай, если аккумуляторные устройства разрядились, а зарядить их нет возможности. Самое практичное – заранее приобрести запас совместимых батареек, в частности форматов AA или AAA.

Чтобы сделать кофепитие более комфортным во время отключений, можно организовать несколько точек освещения в разных комнатах. Гирлянды и декоративные лампы подойдут для создания уютной атмосферы, USB-светильники – для рабочих зон, а фонари лучше держать где-нибудь у входа.