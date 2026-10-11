Одні варіанти можуть освітлити кімнату під час тривалих блекактів, інші створять м’яке світло для відпочинку, пише 24 Канал.

Які альтернативні джерела освітлення варто мати вдома?

Налобні ліхтарі

Вони зручні для пересування у темряві. Перевага налобних ліхтарів у тому, що вони залишають руки вільними і допомагають освітлювати сходи, підвали та укриття. Тривалість роботи залежить від ємності акумулятора та обраного режиму.

Знайти усе необхідне можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема різноманітні товари: від ліхтариків до акумуляторних світильників та ламп з USB-живленням. Якщо важливо перевірити замовлення альтернативних джерел освітлення у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Свічки

Під час вибору свічок слід звертати увагу на матеріал і тривалість горіння. Воскові свічки горять довше за парафінові аналоги, але все залежить від розміру і складу виробу.

Для інтер’єру можна підібрати свічники, які пасують до стилю кімнати, чи використати декоративні підставки. Але важливо не залишати свічки без нагляду, ставити біля штор чи інших легкозаймистих предметів.

Гірлянди на батарейках

Їх можна розмістити на полицях, навколо дзеркала чи розвісити на стіні, щоб створити затишну атмосферу, коли немає електрики. Такі гірлянди споживають мало енергії, а тривалість роботи залежить від типу батарейок, кількості світлодіодів та режиму використання.



Гірлянди на батарейках чудово освітлюють дім / Фото Pexels

USB-лампи та компактні світильники

Ці засоби освітлення живляться від повербанків чи зарядних станцій, тож можуть забезпечувати основне локальне освітлення під час тривалих відключень. Їх зручно ставити на письмовий стіл, приліжкову тумбу чи кухонну поверхню.

Завдяки невеликому споживанню енергії такі пристрої можуть працювати багато годин, хоч фактичний час залежить від потужності лампи та ємності джерела живлення.

Ліхтарі на змінних батарейках

Їх варто тримати вдома як резерв на випадок, коли акумуляторні пристрої розрядилися, а зарядити їх немає можливості. Найпрактичніше заздалегідь придбати запас сумісних батарейок, зокрема форматів AA або ААА.

Щоб зробити каву комфортнішою під час відключень, можна облаштувати кілька світлових точок в різних кімнатах. Гірлянди та декоративні лампи підійдуть для створення затишної атмосфери, USB-світильники – для робочих зон, а ліхтарі краще тримати десь біля входу.