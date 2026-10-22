Именно личинки моли повреждают вещи, содержащие животные волокна, пишет Dom Wprost. Но прежде чем прибегать к химическим средствам, стоит попробовать обычные лавровые листья, которые могут отпугнуть моль.

Почему в шкафу заводится моль?

Моль попадает в дом через текстиль и одежду, которая ранее хранилась в другом месте. Заметить ее очень сложно, а первыми признаками являются маленькие дырки на ткани.

Но кроме шерсти, меха или животных волокон, моль также выбирает вещи, загрязненные потом или остатками еды. Лучше всего вредители чувствуют себя в тихих и темных местах, поэтому больше всего заражению подвержены шкафы, которые редко открываются.

Как избавиться от моли с помощью лаврового листа?

Лавровый лист используют в профилактических целях как натуральное средство от моли. Его интенсивный аромат может быть полезен для профилактики.

Нужно лишь положить несколько листочков сухого лавра в льняной мешочек и поместить в ящик. Со временем запах лаврового листа исчезнет, поэтому его нужно будет заменить новым.

Но если в шкафу уже завелась моль, разложенных листьев лавра будет недостаточно. Сначала нужно вынуть всю одежду из шерсти или других натуральных материалов и тщательно проверить на наличие повреждений.



Моль способна проделывать дырки в одежде / Фото Pinterest

Далее нужно пропылесосить внутреннюю часть шкафа, особенно углы, щели и труднодоступные места. Однако личинки могут находиться не только на самой одежде, но и на полу вокруг мебели, поэтому его тоже нужно тщательно очистить.

Зараженные вещи нужно постирать и отнести в химчистку. В некоторых случаях стоит воспользоваться замораживанием, но этот метод не гарантирует решения проблемы.

В шкафу можно также использовать и другие растения с интенсивным ароматом. Для профилактики можно использовать пакетик сушеной лаванды. Впрочем, в магазинах можно найти феромонную ловушку, разработанную специально для одежной моли. Такая ловушка позволяет обнаружить взрослых самцов и сократить популяцию.

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Чтобы свести к минимуму появление моли в шкафу, одежду следует складывать внутрь всегда чистой, а шкафы регулярно пылесосить и проветривать. Время от времени стоит осматривать вещи, которые хранятся в течение длительного времени. Таким образом удастся обнаружить первые признаки заражения и избежать проблемы.