Саме личинки молі пошкоджують речі, які містять тваринні волокна, пише Dom Wprost. Та перш ніж братися за хімічні засоби, варто спробувати звичайне лаврове листя, яке здатне відлякати міль.

Чому у шафі заводиться міль?

Міль потрапляє у дім через текстиль та одяг, який раніше зберігався в іншому місці. Помітити її дуже складно, а першими ознаками є маленькі дірки на тканині.

Та крім вовни, хутра чи тваринних волокон, міль також обирає речі, що забруднені потом чи залишками їжі. Найкраще шкідники себе почувають у тихих і темних місцях, тому найбільше зараженню піддаються шафи, які рідко відкриваються.

Як вивести міль за допомогою лаврового листка?

Лавровий лист використовують профілактично, як природний засіб від молі. Його інтенсивний аромат може бути корисним в профілактичних цілях.

Потрібно лише покласти кілька листочків сухого листя у лляних мішечок й покласти у шухляду. З часом запах лаврового листя зникне, тому потрібно буде замінити їх на нові.

Та якщо у шафі вже завелася міль, розкинутих спецій у шафі буде недостатньо. Спочатку потрібно витягнути увесь одяг з вовни чи інших натуральних матеріалів й ретельно перевірити на наявність пошкоджень.



Міль здатна зробити дирки в одязі / Фото Pinterest

Далі потрібно пропилососити внутрішню частину шафи, особливо кути, щілини та важкодоступні місця. Проте личинки можуть бути не лише на самому одязі, але й на підлозі навколо меблів, тому її теж треба ретельно очистити.

Заражені речі потрібно випрати й віднести до хімчистки. У деяких випадках варто скористатися заморожуванням, але цей метод не гарантує вирішення проблеми.

У шафі можна також використовувати й інші рослини з інтенсивним ароматом. Для профілактики можна використовувати пакетик сушеної лаванди. Втім, у магазинах можна знайти феромонну пастку, яка розроблена спеціально для одягу молі. Така пастка дозволяє виявити дорослих самців і зменшити популяцію.

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Щоб мінімізувати появу молі у шафі, одяг слід складати всередину завжди чистим, а шафи регулярно пилососити й провітрювати. Час від часу варто оглядати речі, які зберігаються тривалий час. Таким чином вдасться виявити перші ознаки зараження й уникнути проблеми.