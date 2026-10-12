Оказалось, что скомканный шарик из алюминиевой фольги на полке холодильника может снизить потребление электроэнергии прибором, пишет французское издание Maison-Travaux. Поэтому многие французские хозяйки активно используют этот лайфхак.

Зачем класть шарик из фольги в холодильник?

Алюминиевая фольга обладает немалыми преимуществами: она хорошо проводит тепло, отражает свет внутри камеры холодильника и даже помогает воздуху более равномерно распределяться. Благодаря этому система охлаждения работает значительно эффективнее.

Стабильная температура внутри прибора дает еще и дополнительный эффект: продукты не только дольше остаются свежими, но и компрессор реже включается на полную мощность. А это, в конечном итоге, отражается и в счетах за электричество.

Но есть еще одна неожиданная причина класть шарик из фольги в холодильник – и это гигиена. Фольга якобы может уменьшать образование конденсата, а значит, снижает и риск размножения различных бактерий.

Отдельно рекомендуют заворачивать в фольгу и блюда перед тем, как помещать их в холодильник – и в первую очередь это касается продуктов, которые хранятся на нижних полках.

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Где еще будет полезна фольга?

Некоторые люди кладут фольгу в посудомоечную машину во время мытья посуды – вместе с тарелками и столовыми приборами фольга действует как катализатор и ускоряет сушку. Кроме того, она якобы может уменьшить образование известкового налета на посуде, возвращает металлу блеск и защищает внутреннюю поверхность самой машины от накипи. Но эффект будет заметен только в одном случае – если шарик останется на месте.

Достаточно положить шарик из фольги в верхнюю корзину посудомоечной машины. Для этого шарик должен быть большим.