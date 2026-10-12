Зім'ята кулька з алюмінієвої фольги на полиці холодильника, виявляється, може зменшити споживання електрики приладом, пише французьке видання Maison-Travaux. Тож чимало французьких господинь активно використовують цей лайфхак.

Навіщо класти кульку з фольги в холодильник?

Алюмінієва фольга має чимало переваг: вона добре проводить тепло, відбиває світло всередині камери холодильника і навіть допомагає повітрю рівномірніше розходитися. Завдяки цьому система охолодження працює значно ефективніше.

Стабільна температура всередині приладу дає ще й додатковий ефект: продукти не лише довше залишаються свіжими, а й компресор рідше вмикається на повну потужність. А це зрештою позначається і на рахунках за світло.

Але є ще одна несподівана причина класти кульку з фольги в холодильник – і це гігієна. Фольга нібито може зменшувати утворення конденсату, а відтак знижує і ризик розмноження різних бактерій.

Окремо радять загортати у фольгу і страви перед тим, як класти їх у холодильник – і найбільше це стосується продуктів, що опиняються на нижніх полицях.

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Де ще буде корисною фольга?

Деякі люди кладуть фольгу і в посудомийку під час миття посуду – разом з тарілками та столовим приладдям фольга діє як каталізатор та пришвидшує сушіння. Окрім того, вона нібито може зменшити утворення вапняного нальоту на посуді, повертає металу блиск та захищає внутрішню поверхню самої машини від накипу. Але ефект буде помітний тільки в одному випадку – якщо кулька буде залишатися на місці.

Достатньо покласти кульку з фольги у верхній кошик посудомийки. Для цього вона має бути великою.