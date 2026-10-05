Заготовить хвою довольно просто, пишет "УНИАН". Главное – собрать чистые, сухие и неповрежденные иголки, а перед использованием хорошо просушить, поскольку влажная хвоя может покрыться плесенью.

Что можно сделать из сосновых иголок?

Натуральный ароматизатор для комнаты

Смесь из хвои и соли поможет наполнить помещение легким хвойным ароматом. Для этого иголки нужно сначала подсушить на бумаге естественным способом примерно в течение недели.

После этого хвою смешивают с крупнозернистой солью в пропорции 1:1. Готовую смесь можно пересыпать в открытые банки или другие небольшие емкости и поставить на кухне или в гостиной.

Соль хорошо впитывает влагу из воздуха, а при желании аромат можно сделать более интересным, добавив в смесь палочку корицы или звездочку бадьяна.

Расслабляющая ванночка для ног

После длительной прогулки, активного дня или работы на даче можно приготовить хвойную ванночку для ног. Для этого хвою сначала промывают, а затем заливают литром кипятка и оставляют примерно на 30 минут. Настой нужно процедить через марлю или мелкое сито, а затем добавить две чайные ложки соли крупного помола.

Полученную смесь выливают в таз с теплой водой. Держать ноги в такой ванночке рекомендуется 15–20 минут.



Из веток хвои делают ванночку для ног / Фото Pexels

Хвоя для шкафа

Еще один способ использовать сосновые иголки – сделать из них натуральный ароматизатор для шкафа. Он может помочь избавиться от затхлого запаха в одежде.

Подготовленную и высушенную хвою нужно смешать с крупной солью в равных пропорциях. Затем смесь раскладывают в небольшие тканевые мешочки и оставляют на полках.

Хвойный запах может сохраняться в течение нескольких месяцев. Если аромат станет слабее, мешочек достаточно немного встряхнуть. По желанию на ткань можно нанести несколько капель эфирного масла.

Небольшая подушечка из хвои

Сторонники народных методов используют хвойные растения для создания ароматных подушечек, которые можно оставить у кровати. Можжевеловым подушечкам приписывают свойство способствовать расслаблению и улучшать сон. Подобный вариант можно сделать из сосновой хвои.

Для этого иголки смешивают с солью и заворачивают в кусок льняной ткани, завязав его узлом. По желанию можно сшить небольшую подушечку и наполнить ее подготовленной смесью.