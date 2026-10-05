Заготовити хвою досить просто, пише "УНІАН". Головне – зібрати чисті, сухі та незіпсовані голки, а перед використанням добре просушити, оскільки волога хвоя може покритися цвіллю.

Що можна зробити з соснових голок?

Натуральний ароматизатор для кімнати

Суміш із хвої та солі допоможе наповнити приміщення легким хвойним ароматом. Для цього голки потрібно спочатку підсушити на папері природним способом приблизно протягом тижня.

Після цього хвою змішують із крупнозернистою сіллю у пропорції 1:1. Готову суміш можна пересипати у відкриті банки чи інші невеликі ємності та поставити у кухні чи вітальні.

Сіль добре поглинає вологу з повітря, а за бажанням аромат можна зробити цікавішим, додавши до суміші паличку кориці чи зірочку бодяну.

Розслаблювальна ванночка для ніг

Після тривалої прогулянки, активного дня чи роботи на дачі можна приготувати хвойну ванночку для ніг. Для цього хвою спочатку промивають, а потім заливають літром окропу та залишають приблизно на 30 хвилин. Настій потрібно процідити через марлю чи дрібне сито, а тоді додати дві чайні ложки солі грубого помелу.

Отриману суміш виливають у таз з теплою водою. Тримати ноги у такій ванночці рекомендують 15 – 20 хвилин.



З гілок хвої роблять ванночку для ніг / Фото Pexels

Хвоя для шафи

Ще один спосіб використати соснові голки – зробити з них натуральний ароматизатор для шафи. Він може допомогти позбутися затхлого запаху серед одягу.

Підготовлену та висушену хвою потрібно змішати з крупною сіллю в однаковому співвідношенні. Потім суміш розкладають у невеликі тканинні мішечки й залишають на полицях.

Хвойний запах може зберігатися протягом кількох місяців. Якщо аромат стане слабшим, мішечок достатньо трохи струсити. За бажанням на тканину можна нанести кілька крапель ефірної олії.

Невелика подушечка з хвої

Прихильники народних методів використовують хвойні рослини для створення ароматних подушечок, які можна залишити біля ліжка. Ялівцевим подушечкам приписують здатність сприяти розслабленню та покращувати сон. Схожий варіант можна зробити із соснової хвої.

Для цього голки змішують з сіллю та загортають у шматок лляної тканини, зав’язавши його вузлом. За бажанням можна пошити невелику подушечку та наповнити її підготовленою сумішшю.