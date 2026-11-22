Зачем накрывать раковину салфеткой / Коллаж 24 Канала
Возвращение домой после длительного отпуска или командировки нередко омрачается тягостным, затхлым запахом канализации, который впитывается в шторы, мебель и одежду.
Даже если перед выходом вы идеально вымыли кухню, вынесли мусор и проверили холодильник, неприятный запах все равно может появиться из-за пересыхания водяных пробок в трубах. Избежать длительного проветривания квартиры после возвращения поможет простая процедура, которая занимает всего 2 – 3 минуты перед выходом из дома.
Почему в пустой квартире появляется запах канализации
В каждом изгибе сливной трубы под умывальником, кухонной мойкой, ванной или душевой кабиной постоянно находится небольшой объем воды – так называемый гидрозатвор. Именно эта жидкость создает надежный физический барьер, который не пропускает канализационные газы и бактерии из общего стояка в жилые комнаты. Пока жильцы ежедневно открывают краны, уровень воды в сифоне автоматически обновляется.
Однако если квартирой никто не пользуется в течение 2 – 3 недель, особенно в жаркую погоду или в отопительный сезон, вода из сифонов полностью испаряется, и путь для неприятного запаха остается открытым.
Проблема, которую никто не ожидает / Фото Pixabay
Как работает лайфхак с влажной бумагой и стаканом
Перед самой поездкой откройте краны во всех раковинах, ванне и душевой на 5–10 секунд, чтобы свежая вода полностью заполнила сифоны. После этого возьмите лист обычной бумаги, плотную салфетку или кусок бумажного полотенца, слегка смочите его водой и плотно приложите непосредственно к сливной дырке. Сверху на влажную бумагу поставьте перевернутый вверх дном стакан.
Мокрая бумага герметично перекрывает отверстия решетки, а стакан блокирует циркуляцию сухого воздуха, благодаря чему вода внутри сифона испаряется в несколько раз медленнее. Если слив слишком велик для стакана, его легко заменить силиконовой крышкой, плоским блюдцем или отрезком пищевой пленки, натянутой поверх слива.
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