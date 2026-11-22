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Навіть якщо перед виходом ви ідеально вимили кухню, винесли сміття й перевірили холодильник, неприємний аромат усе одно може з'явитися через пересихання водяних пробок у трубах. Уникнути тривалого провітрювання квартири після повернення допоможе проста процедура, яка забирає всього 2 – 3 хвилини перед виходом за поріг.

Чому в порожній квартирі з'являється запах каналізації

У кожному вигині зливної труби під умивальником, кухонною мийкою, ванною чи душовою кабіною постійно стоїть невеликий об'єм води – так званий гідрозатвор. Саме ця рідина створює надійний фізичний бар'єр, який не пропускає каналізаційні гази та бактерії зі спільного стояка у житлові кімнати. Поки мешканці щодня відкривають крани, рівень води у коліні автоматично оновлюється.

Проте якщо квартирою ніхто не користується протягом 2 – 3 тижнів, особливо в спекотну погоду чи в опалювальний сезон, вода із сифонів повністю випаровується, і шлях для смороду залишається відкритим.

Проблема, яку не очікують / Фото Pixabay

Як працює лайфхак із вологим папером і склянкою

Перед самою поїздкою відкрийте крани в усіх раковинах, ванні та душовій на 5 – 10 секунд, щоб свіжа вода повністю заповнила сифони. Після цього візьміть аркуш звичайного паперу, щільну серветку або шматок паперового рушника, злегка зволожте його водою та щільно прикладіть безпосередньо на зливний отвір. Зверху на вологий папір поставте перевернуту догори дном склянку.

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Мокрий папір герметично перекриває отвори решітки, а склянка блокує циркуляцію сухого повітря, завдяки чому вода всередині сифона випаровується у кілька разів повільніше. Якщо злив завеликий для склянки, її легко замінить силіконова кришка, плоске блюдце або відрізок харчової плівки, натягнутої поверх зливу.