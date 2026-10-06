Этот способ особенно подходит для туалетов со старыми трубами, где запах может возникать из-за скопления загрязнений, пишет "Радио Трек".

Какое действие оказывает соль?

Соль обладает замечательным свойством – поглощать влагу. Благодаря этому ее используют как домашнее средство для устранения неприятных запахов. Для проведения процедуры понадобится примерно один стакан обычной соли.

Насыпьте соль в унитаз, затем залейте ее горячей водой и оставьте на 15 минут, а после этого смойте воду.

Если неприятный запах связан со старыми трубами, этот способ рекомендуется повторять в течение недели. Впоследствии для профилактики можно использовать меньшее количество соли – примерно одну столовую ложку раз в месяц.



Об этом хитром способе с солью знали еще наши бабушки / Фото Pexels

Подходит ли соль для раковины?

Соль иногда используют для ухода за сливом кухонной или ванной раковины. Соль засыпают в том случае, если вода начинает проходить через трубу медленнее, чем обычно.

В целом запрета на использование соли для раковины нет, важно лишь не лить внутрь очень горячую воду, так как высокая температура может повредить отдельные элементы системы.

Однако обратите внимание: если неприятный запах из унитаза не исчезает, то проблема может быть связана с вентиляцией канализационной системы или сифоном, если речь идет о кухонном сливе. В таком случае сначала нужно устранить причину неисправности, а уже потом избавляться от неприятного запаха.