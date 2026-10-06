Такий спосіб підходить особливо у туалетах зі старими трубами, де запах може виникати через накопичення забруднень, пише "Радіо Трек".

Яку дію має сіль?

Сіль має чудову властивість – поглинати вологу. Завдяки цьому її використовують як домашній засіб для зменшення неприємних запахів. Для проведення процедури знадобиться приблизно одна склянка звичайної солі.

Насипте сіль в унітаз, тоді залийте її гарячою водою й залиште на 15 хвилин, а після цього змийте воду.

Якщо неприємний запах пов’язаний зі старими трубами, цей спосіб рекомендують повторювати протягом тижня. Згодом для профілактики можна використовувати меншу кількість солі – приблизно одну столову ложку раз на місяць.



Про хитрість із сіллю знали ще наші бабусі / Фото Pexels

Чи підходить сіль для раковини?

Сіль часом використовують для догляду за зливом кухонної чи ванної раковини. Сіль засипають у випадку, якщо вода починає проходити через трубу повільніше, ніж зазвичай.

Загалом заборони на використання солі для раковини немає, важливо лише не лити всередину дуже гарячу воду, бо висока температура може пошкодити окремі елементи системи.

Однак зверніть увагу, що якщо неприємний запах з унітаза не зникає, тоді проблема може бути з вентиляцією каналізаційної системи чи сифоном, якщо йдеться про кухонний злив. У такому разі спочатку треба працювати з джерелом несправності, а вже тоді усувати неприємний запах.