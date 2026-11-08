Вот почему на унитазе появляются желтые кольца: этот лайфхак поможет избавиться от них навсегда

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Причин, почему на унитазе появляются разводы, может быть несколько – и среди них далеко не всегда фигурирует недостаточно тщательная уборка, пишет Марта Стюарт.

Почему на унитазе появляются желтые разводы?

Накопление минералов

Пятна от жесткой воды можно легко удалить, если обработать их подходящим чистящим средством. Прежде всего, слейте воду из унитаза и промойте область под ободком и вокруг линии воды. После этого следует использовать подходящее средство – это может быть магазинная бытовая химия, раствор уксуса, отбеливатель или паста из соды.

Если следы не исчезают или в туалете ощущается запах канализации, нужно проверить бачок на наличие изношенных деталей, ржавчины и т. п. Канализационные запахи могут появляться, если нарушена герметичность.

Если эта проблема есть, не нужно маскировать запах – вместо этого следует искать источник проблемы.

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Распространение бактерий

Еще одна причина появления неприглядного кольца на унитазе – это бактерия под названием Serratia marcescens. Определить ее легко – если кольцо не желтое, а оранжевое, розовое или красное, обычно в этом виновата именно эта бактерия.

Это довольно распространенное явление во влажных ванных комнатах, а также в тех случаях, когда туалет не используется и не смывается достаточно часто.

В таком случае следует воспользоваться сильным отбеливателем. Оставьте его в унитазе на 10 минут, а затем потрите его туалетной щеткой. Чтобы предотвратить повторное размножение бактерий, следует улучшить вентиляцию в ванной.

Протечка в унитазе

Некоторые унитазы протекают, причем довольно тихо, поэтому это остается незаметным. В воде всегда содержатся минералы – и если вода постоянно течет, она оставляет после себя налет и пятна. Удалить такие загрязнения можно так же, как и пятна от жесткой воды. Но также следует позаботиться о том, чтобы проверить унитаз на наличие протечек.

Остатки моющего средства

Некоторые таблетки, гели и средства для чистки унитазов сами по себе могут окрасить унитаз. Кроме того, остатки моющих средств притягивают накипь и грязь, а это приводит к обесцвечиванию. Синие и зеленые пятна иногда могут означать плесень, а иногда являются следствием использования чистящих средств.